Borja Escalona, el youtuber que genera vergüenza ajena

Borja Escalona es youtuber, es decir, se gana la vida generando contenidos para la Internet. Eso mismo hace mucha gente. Unos hablan de deportes, otros de juegos online y otros de música. Son solo un ejemplo puesto que el abanico que ofrecen las redes sociales es asombroso. Pero Borja Escalona se dedica a no pagar lo que consume en un bar, o no pagar en el metro de una ciudad cualquiera o a colarse en un campo de fútbol en obras. Poco más. Cree que hace mucha gracia con sus bobadas (de hecho, no son pocos los que siguen las gilipolleces de este sujeto), amenaza con dejar reseñas nefastas en la red para destrozarte el negocio, trata de humillar y pisotear a empleados que hacen su trabajo lo mejor que pueden... Borja Escalona es un tipo que causa vergüenza ajena y cada euro que factura haciendo esas cosas es, también, una vergüenza para todos aquellos que le siguen y le aplauden sus sandeces.

La sociedad está enferma de muerte. Reír lo que un ‘don nadie’ hace, aplaudir el mal o ensalzar la zafiedad, son claros síntomas de decadencia. Si tiene usted alguien cercano que sigue a este tonto de baba, anímele a que deje de hacerlo. Igual la fuerza de los que hacemos las cosas por pura decencia (y gratis) es más fuerte que la caradura de sujetos como este Borja Escalona.