Borja Iglesias es heterosexual y yo un orgulloso padre de gay

Durante muchos años, sentí temor al pensar que uno de mis hijos fuera gay. Demasiada educación nacional católica, demasiado ambiente cuartelero a mi alrededor, demasiada testosterona acumulada en cada esquina de casa. Durante años, sentí temor porque uno de mis hijos fuera gay ya que pensé que sería una persona señalada, infeliz y condenada a negar su orientación sexual. Durante muchos años dibujé una posibilidad que resultó ser falsa por completo. Las cosas de la imaginación estrangulada por una cultura religiosa desbocada y estúpida.

Uno de mis hijos es gay. Jamás lo ha ocultado. Es feliz, brillante en sus estudios (su nota en las pruebas de acceso a la universidad fue una de las más altas de España y ha terminado primero de Farmacia con unas calificaciones magníficas); demuestra, cada día, que ser gay es algo que no le genera angustia alguna y sabe librarse de la presión social con bastante éxito. Uno de mis hijos es gay y es uno de los regalos que me ha hecho la vida. No puedo estar más orgulloso de él y de todo lo que hace. No existe una sola diferencia entre ese orgullo y el que siento por cualquiera de sus tres hermanos.

Resulta inexplicable que alguien como este chico, como cualquier otra persona, sea señalado como si fuera un bicho raro por algunos. Vivir en pleno siglo XXI y seguir retorciendo las ideas que quieren meter a colectivos concretos en guetos es una vergüenza.

Corren tiempos en los que el miedo lo está enfangando todo. Miedo al extranjero, miedo a la libertad sexual, miedo a la tolerancia, miedo a la igualdad y a la diversidad. Creo que no estamos siendo capaces de medir las consecuencias de lo que está pasando. Y será tarde el día que queramos retroceder a posiciones como la actual.

Sólo quiero avisar de algo muy simple: cuidado con estas cosas; durante años sentí temor y ahora orgullo; si esto sigue así sentiremos temor toda la vida porque los hijos, los nietos o los que queremos están por llegar y, tal vez, la persona a la que más quieres del mundo lo pasa fatal al ser perseguido y humillado. Cuidado.

Orgullo de padre. Porque también hace falta mostrarlo y presumir de ello.