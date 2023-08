Breve historia del suicidio-homicidio de Felipe VI

Hallábase el rey Felipe VI en su despacho de su palacio de su país llamado Estepaís.

- Majestad, don Pedro Sánchez ha llegado y desea ser recibido por vuestra Majestad -entró y dijo a don Felipe su DirCom, Alaska-.

- Que pase.

Pasó don Pedro, sentóse a indicación de Felipe VI, y díjole a su Majestad:

- Gracias por invitarme a venir a verte, Felipe. ¿Qué quieres?

- Os he invitado para deciros que forméis gobierno puesto que enterado estoy de que poseéis el mayor apoyo para ello.

- Así es, Felipe, los españoles han hablado.

- Cúmplase por tanto la voluntad del pueblo. Sin embargo, tengo entendido que vuestros aliados solicitan asuntos que podrían ser incompatibles con nuestra Carta Magna.

- Eso me temo.

- Entonces, ¿qué será de mí?

- Supongo que tendrás que irte con tu padre, tú y tu familia.

- ¿Y España? ¿Y su unidad?

- Nacerá otra España, Felipe, con otro nombre, una nación de naciones. De hecho, hace tiempo que se llama Estepaís.

- ¿Cómo piensa usted hacer eso, don Pedro?

- No lo sé, Felipe, pero lo haré. Es voluntad de los españoles.

- ¿Entonces tendré que proceder como mi bisabuelo Alfonso XIII que en gloria esté?

- Sospecho que yes, Felipe.

- De acuerdo: ¡Leticia, ve haciendo las maletas! -gritó su Majestad-.

- No, yo me quedo aquí, vuelvo a TVE, y con más motivo si me tengo que ir con tu madre -replicó desde su alcoba Leticia, a voz en grito-.

De pronto, irrumpió en el despacho un individuo despeinado y como salido de sí mismo.

- ¡Puigdemont! -exclamó aterrado el rey-.

- Majestad no he podido evitar que entrara ni la guardia real tampoco, está de su parte -explicó Alaska, la citada DirCOM-.

- Se va usted de aquí ya, por mis collons, sin maletas ni nada. Y llévese a la familia -ordenó el despeinado-.

El rey miró a Pedro como pidiendo su intercesión.

- Éste manda ahora, Felipe, qué le voy a hacer -apuntó Pedro en falsa pose sonriente, lo cual hizo comprender al rey que estaban conchabados-.

El rey and family emprendieron la marcha, sin Leticia. Al salir de palacio pasaban por allí Ana Obregón y su criatura que gritó:

- ¡El rey va desnudo!

- Calla y sigue adelante hijo -le aconsejó Ana-.

Y así fue cómo entre todos mataron a Felipe VI y él solito se murió. Medio Estepaís lo despidió con alborozo y el otro medio se quedó igual menos unos pocos que lloraron. El palacio real pasó a ocuparlo un tal Rufián en compañía de un tal Otegui, al tiempo que el Palacio de Marivent se lo quedó Yolanda Díaz a medias con el propio Pedro, dejando fuera a un examigo de ambos, Pablo Iglesias, que también lo pretendía.

Mientras, la hija de Felipe VI, Leonor, escondida en un cuartel del ejército situado en Zaragoza, meditaba qué hacer en favor de su padre. En secreto, llamó a Luis María Anson y a Jaime Peñafiel que alegaron razones de edad para excusar su asistencia. De inmediato los sustituyeron Toni Cantó y Juan Ramón Lucas -una vez que la propia Leonor rechazó los servicios del comandante Tejero que se postuló para el caso- al tiempo que Carlos Herrera partía en el velero Bribón hacia el mundo islámico a consolar a don Juan Carlos I en su desgracia.