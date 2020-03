Bronces flamencos en Jerez

Jerez de la Frontera le ha puesto un busto a Diego Rubichi en la Plazuela y dos de sus calles van a llevar los nombres de los hermanos cantaores Manuel Moneo y Juan Moneo El Torta. Hay quienes piensan que son demasiadas placas, monumentos, bustos y calles rotuladas con nombres de artistas, pero es que resulta que en Jerez son conscientes de la importancia del flamenco. En plena celebración del XXIV Festival de Jerez, estos días da gloria pasear por sus calles y ver a miles de personas disfrutando de un arte que parece que se nos está escapando, pero que renace cada día allí donde alguien canta, toca la guitarra o baila a compás y con sentimiento. Diego Rubichi no fue un cantaor de mucha fama, una estrella de lo jondo, pero tenía tal metal y cantaba con tanto sentimiento gitano que los jerezanos no se han olvidado de él. No solo los jerezanos sino esas miles de personas que cada año vienen al festival a emborracharse de arte. Jerez es la gran cantera del buen flamenco que nos queda en Andalucía, pero no solo porque sigan naciendo artistas, sino porque los propios nativos continúan sintiéndose flamencos. Me duele que Sevilla, de donde soy, no reconozca como es debido el valor flamenco de esta tierra y que Silverio Franconetti no tenga aún un monumento en la Alfalfa, donde nació. Que nada recuerde a Miguel y Manuel de la Barrera, La Campanera, Petra Cámara o el Maestro Pérez. Que no haya quedado ni uno solo de sus célebres cafés cantantes o que ni una mísera placa recuerde el paso de Chacón por esta ciudad, la que lo hizo figura y en la que vivió y sembró la semilla del cante de calidad. Digo Chacón y podría decir La Macarrona, La Malena, Paco el Barbero o Torres, el gran guitarrero de Almería. Sé que me repito, pero es que siento vergüenza ajena como sevillano y como amante del arte flamenco. ¿Tienen idea los sevillanos en general la importancia de este arte en Sevilla? No solo hemos dado algunos de los mejores artistas de la historia (Silverio, la Niña de los Peines, Manuel Vallejo, Tomás Pavón, Antonio el Bailarín, Niño Ricardo o Manolo Caracol), sino que por aquí pasaron todos los grandes genios del XIX para que nuestra ciudad fuera, como fue durante años, la Meca de lo jondo. Por eso voy a Jerez, donde tengo raíces familiares, y regreso a Sevilla borracho de arte porque he pisado las calles más flamencas del mundo y he respirado el único aire que sigue oliendo a jondura.