Bruce Willis dice adiós aunque su nombre seguirá en la mesilla de noche

Bruce Willis tiene 67 años y deja el cine. La afasia, una enfermedad cruel y terrible para el que la padece y para los que rodean al enfermo, una enfermedad que te impide una comunicación normal con el entorno, una enfermedad que te aísla del resto del mundo y te va destrozando poco a poco, le deja fuera de combate. Y el que escribe siente una enorme pena y se apresura a contar un par de secretos que nunca ha revelado y que tienen que ver con Bruce Willis. Todos tenemos nuestras debilidades.

Llevo más de 20 años dedicado a la crítica cinematográfica. He publicado extensos y sesudos artículos sobre el cine de Andréi Tarkovski o de Ingmar Bergman, por poner un ejemplo; suelo disfrutar del cine independiente y de los trabajos más experimentales; y en estos 20 años he disfrutado mucho, muchísimo, de Bruce Willis, de sus películas más comerciales, de sus actuaciones más mediocres en trabajos de muy bajo presupuesto, de sus mejores películas. Como ya he dicho, todos tenemos nuestras debilidades.

Me gusta recordar al Dr. Malcolm Crowe, un personaje que en «El sexto sentido» nos llevaba de paseo por el mundo de los muertos sin que nos enterásemos; me encanta pensar en Butch Coolidge, ese boxeador sonado que en «Pulp Fiction» quería vivir tranquilamente con la chica de sus sueños aunque se lo ponían imposible (¡cómo elige el arma con la que dejar las cosas en su sitio, qué escena tan divertida y tan atroz al mismo tiempo¡); resulta inolvidable John Maclane, ese tipo que en «La jungla de cristal» dejó boquiabiertas a millones de personas por su arrojo y su humor intenso y negruzco. Pero, sobre todo, me conmueve pensar en Harry S. Stamper, el protagonista de «Armageddon», uno de los personajes más emblemáticos que Bruce Willis ha encarnado. Este es uno de mis secretos, veo esta película un par de veces al año y me gusta hacerlo tanto como la primera vez. Es un trabajo mediocre, una película que está instalada en territorios comunes, pero me divierte y me hace creer en el ser humano. Ya lo ven, tanto estudio y tanta gaita y es Bruce Willis y «Armageddon» lo que me remueve en la silla.

Bruce Willis dentro de unos meses (tal vez ya y no lo sabemos) dejará de pronunciar las palabras en el orden establecido para que signifiquen algo coherente para el que escucha, usará una palabra equivocada en lugar de otra, pronto tendrá ideas en la cabeza que no podrá expresar; posiblemente, olvidará cosas y no las volverá a pensar nunca más... La afasia es terrible y creo saber de lo que hablo.

Me gusta el cine de calidad y defiendo lo que creo que está bien hecho. Si tuviera que confeccionar una lista, para este periódico, con las mejores cien películas de la historia del cine no aparecería ni una sola interpretada por Bruce Willis (tal vez «Pulp Fiction» sí tuviera un hueco). Pero la que tengo en el cajón de la mesilla de noche con las diez que más me han hecho disfrutar, con las que miro de vez en cuando para pasar un buen rato, incluye algunas de esas películas en las que Bruce Willis intervino y de las que en público no me atrevería a dar opinión sincera.

Lamento mucho que Bruce Willis se encuentre en esta situación. De verdad que lo siento mucho. Ay, si este hombre pudiera acabar con la afasia a base de puñetazos...