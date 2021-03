Buenas noticias para los flamencos

La buena noticia para los flamencos es que hay ya carteles cerrados para este verano. Hace unos días se cerró el Festival del Cerro de Coria del Río, con un cartel corto pero muy bonito. Cabe la posibilidad de que se suspenda si empeora la pandemia, aunque todo hace pensar que no va a ser así. Los festivales se tendrán que celebrar sí o sí, con todas las medidas de seguridad que sean necesarias, porque de no ser así sería una catástrofe en el sector. Hoy precisamente va a estar Unión Flamenca en el Parlamento Andaluz, y esto es también una buena noticia, porque algo deben hacer nuestros gobernantes para no dejar morir un arte tan importante en Andalucía como es el flamenco desde hace siglo y medio, desde que miles de personas venían cada año a Sevilla para disfrutar del arte jondo en los célebres cafés cantantes de la ciudad, en locales como El Burrero, El Filarmónico o el Salón Silverio.

Hace unos días, una persona con poder económico y amante del flamenco pedía opinión sobre si sería prudente crear un comedor social para artistas, para profesionales de este arte. Ojalá no se llegue a crear, porque significará que esto está cambiando, pero es bueno saber que muchos artistas han tenido que recurrir a ayudas sociales y particulares para poder llevar la compra a casa. Destacábamos estos días atrás la importante labor de la Peña Torres Macarena, de Sevilla, donde no han dejado de organizar recitales cada semana para ayudar a los profesionales más modestos, que son los que peor lo están pasando. Luego, es imprescindible que haya festivales en los pueblos, donde hay espacios grandes y abiertos para ello. No solo por los artistas, sino también por los aficionados que encuentran una vía de escape en estas citas estivales bajo el cielo estrellado de Andalucía.

Ayer mismo, una gran aficionada francesa me decía por teléfono que se moriría si no pudiera venir tampoco este verano a hacer su ruta de festivales por los pueblos andaluces, y la creí. Lleva haciéndolo cincuenta años, desde que sus padres la trajeron de niña al Festival de Ronda. Ojalá haya hoy buenas noticias, con la visita de Eva la Yerbabuena al Parlamento Andaluz, como presidenta de Unión Flamenca, porque el corazón del flamenco no puede dejar de latir. Es como si Andalucía se encerrara en un cuarto oscuro.