Bye, bye, Sálvame. Se acabó el esperpento

Que Sálvame, el programa emitido en Tele5, tenga fecha de caducidad ha sido algo tan esperado como celebrado por muchos; y tan odiado como doloroso para bastantes menos. Sálvame es el paradigma de programa televisivo tóxico, indeseable y odioso. Sálvame pasará a la historia de la televisión como el programa en el que se insultó sin límite, en el que se ridiculizó a cientos de personas, en el que se lanzó a la fama a un grupo de indocumentados sin vergüenza alguna y como el programa en el que se ensalzó la bajeza, el discurso ramplón y la mediocridad como valor absoluto.

Hay que preguntarse cómo una mujer como Belén Esteban ha llegado tan lejos. Ella cree que es por méritos propios aunque eso es falso. Una cadena descubrió la gallina de los huevos de oro encarnada en una pobre muchacha sin oficio ni beneficio y decidió hacer de ella una especie de icono paleto e inculto que podría divertir al populacho que necesitaba carnaza cada tarde. Eso es todo. Ni su inteligencia es superlativa (todo lo contrario), ni su belleza es imponente (no haré comentarios), ni esta señora ha sido ejemplo de nada para nadie (todo el mundo sabe, porque ella lo ha reconocido en público, que su forma de vida durante un periodo muy largo, fue desastroso). Pero la cadena hizo dinero en todo momento y no levantó el pie nunca sabiendo que las gallinas de oro se terminan muriendo o... se les fulmina (como ha sido este caso).

Hay que preguntarse cómo es posible que periodistas, como Lydia Lozano, hayan podido llegar tan lejos. Mintiendo, generando rumores sin fundamento, llegando al esperpento más desagradable y más lesivo para la profesión (el caso de Al Bano es el culmen de todo esto), haciendo el ridículo en nombre de la frescura informativa y dejándose la dignidad entre insultos y menosprecios de los compañeros casi a diario. Nunca nadie prosperó tanto siendo tan inútil.

¿Cómo es posible que alguien que se dedica a buscar en el estercolero del mundo de corazón pueda triunfar? ¿Cómo es posible que un sujeto insulte, sea perverso y arrase con todo lo que se encuentra por delante, para triunfar y se le perdone porque aparece en pantalla cada día? Pues eso ha ocurrido en este programa. El tipo es Kiko Hernández, alguien al que no se le conocen estudios, ni profesión, ni méritos que no estén vinculados al escándalo y la destrucción de vidas ajenas dinamitadas desde el chismorreo.

Por si era poco, una investigación policial sigue en marcha y afecta a buena parte de los que se sientan en el plató de Sálvame, a los que ya no se sientan y a los productores. Se mueven como si no pasara nada, como si con ellos no fuera la cosa, pero en unos meses veremos que las cosas son como son y no como quieren los implicados. La desaparición del programa tiene mucho que ver con ese escándalo que puede tener consecuencias terribles para personas y productora.

Lo de Jorge Javier Vázquez lo dejo para una columna especial. Pero ya les adelanto que una persona que cree haber cambiado el rumbo de la televisión con la bazofia que ha estado haciendo durante años está muy equivocado. Yo no veo que el resto de cadenas hayan seguido su estela. Ni mucho menos. Pero él, pagado de sí mismo y creyendo estar por encima del bien y del mal, sigue pensando esas cosas aunque la espada ya esté cayendo sobre su cuello.