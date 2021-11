Ayer en Guadalajara, en un encierro, un toro bravo destripó a un caballo que iba sin protección y el jinete se salvó de puro milagro. Esta es la España que más detesto, la que consiente esta aberración. En el vídeo, al final, se escucha: “Ya está muerto, es igual”. El animal, obligado a participar en una fiesta que ni le iba ni le venía, quedó a merced del toro y su instinto porque, además, el jinete se tiró al suelo y se fue corriendo, dejando solo al que se supone que era su amigo o esclavo. Si al menos hubiera muerto defendiéndolo el espectáculo habría sido otro y a lo mejor lo hubiesen celebrado comiéndose al toro y hoy estaríamos leyendo en la prensa mundial cómo un valiente español de tierras alcarreñas entregaba su vida para salvar la de su hermoso alazán pardo. La noticia la he visto esta misma mañana mientras escuchaba, como de costumbre, el programa de Carlos Herrera, donde debatían sobre el futuro de las pensiones y los errores de Egea y Casado, los que mandan en el PP, que cuando mejor lo tenían para echar a Sánchez de la Moncloa, según la mayoría de las encuestas, se están encargando de destrozarlo todo para parar a Isabel Díaz Ayuso en su camino a presidir al partido en la Comunidad de Madrid, que a la mujer le hace ilusión. Hablaban también de la reforma laboral, que aún no sabemos si será una derogación total, que es un engaño, o algunos retoques, que no es lo que ha venido prometiendo el ahora presidente del Gobierno y hasta la ministra de moda, Yolanda Díaz, que de tanto juntarse con Pinocho empezamos a ver cómo su nariz aguileña se le va clavando en el esternón. “Vamos a derogar la reforma laboral”, ha venido repitiendo hasta la saciedad la ministra de Trabajo, a pesar de que cuando no era ministra dijo en El País, que sería algo “irresponsable”. De esto se hablará estos días en todas las tertulias, no del pobre caballo destripado en Guadalajara mientras su dueño y jinete cogía las de Villadiego para salvar el pellejo. Esta España, la salvaje, se publicita ahora mucho menos porque estamos en el buen rollo progresista. Como diría Yoli la Modelitos, en el buen camino.