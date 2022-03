Calima amarilla, guerra negra

Estos días de cielos y paisajes amarillos amarronados que hemos tenido -sobre todo en Almería-, unidos a la guerra de Ucrania y a los anuncios de Sánchez para que gastemos más en armamento, me han hecho sentir especialmente la inquietud crónica en la que vivimos. Es esa angustia y otras las que terminan por agotar a muchas almas que buscan refugio en el psicólogo, el psiquiatra o las religiones. Lo que ocurre es que vamos a los sanadores de almas con escepticismo y las religiones se pelean entre ellas mismas como le ocurrió al catolicismo cuando el gran cisma oriente-occidente que llega hasta hoy. Sus representantes les piden a sus feligreses comprensión, caridad, compasión, entendimiento, y ellos no han sido capaces de aplicarse sus propios consejos en casi veinte siglos porque, aunque nos enseñan el siglo XI como origen, el asunto venía de mucho más atrás.

Supongo que la guerra de Ucrania se irá apagando poco a poco pero ahí va a quedar otra guerra latente igual o peor que la que ya había antes de su comienzo. Cuando Biden y otros empezaron a hablar de guerra nuclear -y ya, antes de la invasión, Putin dijo que en un enfrentamiento OTAN-Rusia no habría vencedores- y de pronto irrumpió ese entorno climático amarillento y marrón, pensé en los terribles y tal vez irreversibles efectos de la caída de bombas atómicas sobre todo el planeta. Acaso un paisaje parecido pero repleto de muerte envolvería durante siglos a los supervivientes. No sería arena del desierto sino radioactividad asesina la que se haría dueña del planeta. La arena no es tan agresiva como han expresado numerosos mensajes falsos que nos han llegado, yo la he vivido en el desierto de Chihuahua y en El Paso (EEUU), y a la gente de allí le es familiar. El cielo se vuelve blanco o amarillo y el sol, si se ve, parece una moneda de lata que brilla a duras penas.

Ya sé que escribo de modo muy pesimista y tremendista, pero es que el humano es tan imbécil que es capaz de apretar los botones que despierten la guerra más negra y asesina que no sé si alguien podrá narrar en un futuro. Miren si es idiota el humano que el citado cisma entre las iglesias romana y ortodoxa tuvo como causas y efectos que reforzaron esa separación los siguientes: los papas no consideraban válido el sacramento de la confirmación administrado por un sacerdote; los clérigos latinos se rapaban la barba y practicaban el celibato obligatorio; los sacerdotes de la Iglesia Romana usaban pan ácimo en la Santa Misa, práctica considerada en Oriente una herejía de influencia judaica; los papas habían introducido en el credo la afirmación de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo (“Credo in Spiritum Sanctum qui ex Patre Filioque procedit”), en contra de lo que sostenían los patriarcas orientales, que no reconocían esta última procedencia.

Manda huevos. Vamos, para que llegara Jesucristo con el látigo y mandara entrar en razón a tanto papanatas. Tengamos la esperanza de que la evolución cerebral y el instinto de supervivencia nos hayan vuelto más modositos porque de lo contrario vamos listos. Y lo malo es que las pamplinas que sepultan el espíritu esencial de la religión siguen ahí. Es decir, que no ha variado gran cosa la situación. Tal vez por eso el presidente Sánchez y todos los primeros ministros y presidentes de Europa, Rusia y China, entre otros países, deseen reforzar sus armas defensivas, más dinero para armamento, como ya han actuado, y siguen, Marruecos, Corea del Norte o India.

Así es esto, y la izquierda infantil que nos gobierna debería saberlo o afrontarlo, en lugar de seguir en las nubes. La paradoja es que el rearme nos trae tanto la paz como la muerte. Y el trabajo, porque las fábricas de armamento y parques tecnológicos andaluces pueden sacar bocado de este paisaje entre amarillo y marrón que nos rodea.