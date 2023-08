Calixto Sánchez y el Giraldillo

En una reciente visita del cantaor Calixto Sánchez a la Cátedra de Flamencología de Córdoba, el maestro habló sobre cómo fue su gesta del I Giraldillo del Cante, concurso de la primera Bienal de Flamenco de Sevilla que lo lanzó a la fama. Fueron las peñas flamencas las encargadas de decidir qué cantaores debían disputar el certamen y Calixto entró porque Lebrijano renunció a participar. Según el cantaor mairenero, ya retirado, porque “cantaba por bulerías, seguiriyas, y pare de contar”. Se refirió también a que si Camarón hubiera sido más votado por las peñas, también habría renunciado. ¿Porque el genio de San Fernando no era un cantaor completo? Eso da a entender Calixto.

En el famoso concurso, celebrado en la primavera de 1980, había que hacer doce palos de la baraja flamenca. Camarón era ya una primera figura del cante y el maestro mairenero apenas era conocido, con un solo elepé en el mercado. Ni siquiera era profesional con dedicación exclusiva al cante, porque era maestro de escuela, luego combinaba las dos cosas. Cuando le dieron a su paisano Mairena la Tercera Llave del Cante (Córdoba, 1962), tampoco vivía sólo del flamenco, como se encargaron de decir en la solapa de Mundo y formas del cante flamenco (1963), el libro de Ricardo Molina que asesoró Mairena, como Juanelo de Jerez asesoró a Demófilo en su libro Cantes Flamencos (1881).

Camarón no hubiera renunciado porque no era un cantaor largo, sino porque tenía más que perder que ganar. Igual que Lebrijano. A Fosforito, que era el gran maestro del cante en esa fecha, con Mairena retirado, no le importó arriesgarse, a sabiendas de que no iba bien de la voz y que podía, como pasó, dar un patinazo. José Luis Ortiz Nuevo le dijo que era importante que aceptara, para darle prestigio al concurso. Fosforito, además, sabía que había sido elegido por las peñas flamencas, o sea, por los aficionados, y dio la cara, como la dieron José el de la Tomasa, Curro Malena, Luis de Córdoba y Menese. Aquel gesto de Fosforito quedará en la historia del cante. Quedó en la historia.

Ni Lebrijano ni Camarón eran cantaores de tres palos, como quiso dar a entender Calixto Sánchez, que fue un justo ganador del ya histórico certamen de cante para profesionales. Estuve las tres noches y sé muy bien qué pasó en el Lope de Vega esos días. Las peñas no eligieron a Camarón porque sabían que no era un cantaor de concursos, aunque ganara algunos, entre ellos el de Mairena del Alcor de 1966. Pero de haber sido elegido también y hubiera decidido tomar parte, podría haber dado la medida en los doce palos elegidos. ¿O es que José Monge Cruz no fue un genio largo, capaz de bordar soleares, seguiriyas, tientos-tantos, cantiñas, bulerías, fandangos, peteneras o estilos de levante?

No es justo reducirlo a tres palos, como no lo es en lo que se refiere a Lebrijano. En ese certamen Calixto fue el más regular y por eso ganó. Eso no quiere decir que fuera el más largo de los seis. Fue el que mejor se preparó el concurso, como si fueran unas oposiciones. Como nos demuestra la historia, los cantaores maireneros son expertos en concursos.