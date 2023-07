Calor y emoción en una mesa electoral cualquiera

Por primera en mi vida he tenido que formar parte de una mesa electoral. Ha sido este 23 de julio, claro. Y reconozco que llegué al colegio electoral refunfuñando y perezoso. Sin embargo, al acabar la jornada (eran las 00.30 horas del día 24 de julio) me sentía muy contento, casi emocionado.

Vamos con las malas noticias. Calor para exportar. Nos colocaron un par de ventiladores en el aula del colegio en la que estaba la mesa aunque el calor fue tremendo. De agua, nada de nada. Una persona acreditada como ‘personal de la administración’ nos trajo un vaso a primera hora y nos dijo que lo conserváramos porque no había más. En fin, un día de verano no se puede esperar otra cosa que no sea calor; un día de elecciones generales se espera una botella de agua sobre la mesa.

Ahora, las buenas.

El día estuvo plagado de anécdotas. Desde la monja que amenazaba con mandar a todos los hombres al desierto por ser tan violentos (a las mujeres les perdonó), hasta un hombre adorable que no sabía muy bien qué hacía allí (llevaba sus sobres en la mano y le ayudamos todo lo posible para que ejerciera su derecho al voto aunque la mejor de las ayudas creo que fue llamar a su hija por teléfono para que le recogiese), pasando por algún niño que quería introducir la papeleta de sus padres (se les permitió porque el manual dice una cosa, pero la realidad dice otra bien distinta y no parece que se desvirtúe la votación con un gesto tan inocente). Ni un solo incidente, buen humor en la mesa, saludos de todos los vecinos... Por cierto, algún candidato a votar se quedó sin poderlo hacer puesto que había pedido el voto por correo y no le dio tiempo a ir a la oficina de Correos y ya lo hacía presencial y eso (¿cómo es posible que con todo lo que se ha hablado pueda pasar esto? Pues ha pasado).

Lo emocionante llegó con el recuento de votos. Emocionante por el resultado que vas conociendo en tu mesa (en nuestro caso coincidió bastante con el resultado general), emocionante constatar que el voto por correo ha sido masivo y ha llegado de maravilla a sus destinos. Como anécdota diré que el presidente de la mesa y su esposa habían votado por correo antes de saber si estarían, finalmente, en una mesa y que mi hijo mayor también lo había hecho, y que esos sobres estaban en perfecto estado; del resto de personas conocidas pude comprobar que estaban allí. Y emocionante comprobar que es casi imposible hacer trampas en una mesa electoral; la limpieza es absoluta, la entrega de las personas que intervienen en el proceso es total (además de los componíamos la mesa, los apoderados de los partidos fueron sensatos y amables, el personal de la Administración Pública atentos y colaboradores, los carteros pacientes (otra vez) para que termináramos y poder llevarse sus actas firmadas...). La democracia es emocionante y ser consciente de formar parte de una maquinaria tan formidable es arrollador. Más que nunca he pensado en todos aquellos que han luchado hasta la muerte para que, ahora, podamos votar.

Me ha encantado la experiencia y he llegado a varias conclusiones que resumo en una sola para no aburrir: España es un país excepcional, los españoles son gente maravillosa y nos merecemos vivir un momento como este, tan amable e irrepetible, de nuestra historia.

Me siento orgulloso de ser español y de ser un pequeño engranaje de una maquinaria enorme que llamamos democracia y nos permite ser libres. Eso sí, una botellita de agua fresca no hubiera estado mal.