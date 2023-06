Camarón de Oro a Tomasa en Coria

El cantaor sevillano José el de la Tomasa va a recibir mañana sábado el Camarón de Oro en la Noche Flamenca del Cerro de San Juan de Coria del Río, con un cartel corto pero sabroso, doblete de María Terremoto -algo ya habitual en este festival-, el baile de Pepe Torres y el cante de Manuel de la Tomasa. Todo sucederá en un marco tan bonito como el del Cerro de San Juan, con el río abajo. Pero es bueno que se sepa lo mal que lo han hecho todo en el Ayuntamiento de Coria del Río con José el de la Tomasa, al que nadie le dijo que le habían concedido el Camarón de Oro. Incluso hicieron el cartel y lo difundieron sin que el alcalde lo llamara para darle la noticia del galardón. Al final lo llamó cinco días antes del festival, pero porque supo por el presidente de la Peña Flamenca Paco Mazaco, Pepe Esquivel, que el veterano cantaor no iría a recoger el premio. Este desastre no le pega a Coria, un pueblo donde gusta el flamenco y que tiene una peña de solera, precisamente muy apoyada por el Ayuntamiento, que lo cortés no quita lo valiente.

Al final se solucionó el problema y mañana por la noche el cantaor de la Alameda de Hércules recogerá un galardón que tienen ya otros maestros como Juan Habichuela o Manuel Morao. José el de la Tomasa nació en la calle Ciegos, en plena Alameda sevillana, donde vivió de joven Tomás Pavón, cuando decidió unir su vida a Reyes Bermúdez Camacho, su compañera de vida. Hijo del cantaor Pies de Plomo y La Tomasa, biznieto de Manuel Torres y nieto de su hermano Pepe Torres, José Georgio Soto, que así se llama el Tomasa, es la primera referencia del cante sevillano. Sigue en activo y en plenitud de facultades, pero en general no es un cantaor bien tratado. Debería serlo, porque Sevilla se ha ido quedando sin grandes maestros de referencia. José, además, es un cantaor con sello propio, que huele a Sevilla y que defiende la escuela sevillana, el cante de los Pavón, el Carbonero, Vallejo, La Moreno, el Bizco Amate, el de la Calzá o la Casa de los Torres. Una pena que un reconocimiento en Coria se haya visto empañado por una pésima gestión.