Cambio climático: ¿Nos engañan?

No se ha detenido a pensar lo que sería este mundo respirando contaminación y teniendo que llevar mascarillas siempre no por el coronavirus sino por no respirar veneno. Seguramente no ha hecho ese ejercicio nunca.

Ahora, según una investigación del diario The Washington Post, descubrimos que los acuerdos de la COP26 en Glasgow, en Escocia, es poco menos que papel mojado pues una cosa es lo que dicen y otra diferente la que hacen llegando a ofrecer datos erróneos o manipulados en torno a la contaminación y emisiones contaminantes de cada país. No se salva casi nadie, hasta Malasia falsea los datos que se maquilla afirmando que son «formas diferentes de contabilizar». Pero es un problema que nos afecta a todos y el postureo de la cumbre del Cambio Climático es sólo eso: postureo.

También hay muchas mentiras en torno al Cambio Climático que circula por redes sociales y algunos diarios que hacen de la desinformación un arma y hasta un arte, entre las mentiras más habituales de este grave problema están:

«El agujero de la capa de ozono es la causa del cambio climático»: desde ecologistas en acción se indica que A pesar de que ambos problemas están relacionados con la atmósfera, el cambio climático no lo provoca el agujero de la capa de ozono. La causa del cambio climático es el efecto invernadero provocado por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) en las actividades humanas (energía eléctrica, calefacción, aire acondicionado, transporte, fabricación de envases, etc.)».

«El cambio climático no existe»: un grupo de científicos llamado Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, investiga el Cambio Climático desde el año 2000 y es un hecho comprobado que existe. Afirmar lo contrario es mostrar un desconocimiento brutal.

«No podemos frenar el cambio climático»: con acciones activas contra todo ello se puede frenar y reducir pero es algo que debe ser apoyado por todos, desde las empresas e industrias hasta el consumidor final con medidas tales como reducir el uso de calefacción, usar bombillas de bajo consumo, reciclar...

«Frenar el cambio climático supondría empeorar nuestra calidad de vida»: es otra mentira, peor será vivir el Cambio Climático pues con él llegará un giro radical en todo lo que es nuestra actual forma de entender la vida con cambios en la agricultura, pesca, ganadería, turismo. En todo afecta.

«El Cambio Climático es algo que sólo afectará en el futuro»: el Cambio Climático lo estamos viviendo ya, sequía, lluvias torrenciales, frío o calor impropio, es el comienzo. Es una realidad presente, no futura.

«La energía nuclear es la solución al cambio climático». cierto es que no produce CO2 pero crea residuos nucleares que son muy peligrosos, se quita un problema pero se crea otro. Las energías renovables y limpias son la solución.

«El efecto invernadero es un problema ambiental»: Es un problema que ha potenciado el ser humano más allá del lógico fenómeno natural y que hace que la temperatura se eleve debido a los gases contaminantes derivados de la reducción industrial, el consumo en el hogar, el transporte) incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Estos gases extra provocan un calentamiento global, el cambio climático.

«El Cambio Climático supone un aumento muy pequeño de la temperatura»: incierto, la temperatura media podría elevarse entre 2,5º y 5º lo cual es mucho para la Naturaleza cambios hábitat de especies naturales. Veranos de casi 45 o 50 grados e inviernos con fenómenos meteorológicos que recuerdan a una glaciación es lo que vivimos en la actualidad provocado por todo ello.

«El Protocolo de Kioto es la solución al cambio climático»: si se cumplieran sería una posible salida para atenuar sus efectos pero se incumple y se contamina, se falsean datos o se dice que SI a todo para salir y en la foto y luego cada uno hace lo que quiere aplicando aquello del «si te he visto no me acuerdo». Además los países más desfavorecidos no tienen obligaciones en reducción con este protocolo y no limitan sus emisiones de forma que muchas empresas se trasladan allí en cuanto a actividad industrial, quien hace la ley hace la trampa...

«El Gobierno Central es el único responsable político que realmente puede evitar el cambio climático»: todos somos responsables, los gobiernos los primeros pero los ciudadanos también deben apostar por mejorar y ayudar en esta labor.

Son las grandes mentiras que se ofrecen con respecto al cambio climático (lo entrecomillado) y la realidad de lo que tenemos.

MI OPINIÓN (que es de lo que se trata): que o cambiamos todos y somos más honestos con nuestros planteamiento (los ciudadanos siendo un poco más solidarios con el medioambiente y los gobiernos cumpliendo realmente lo que firman más allá de la foto) o el clima para 2030 será más radical, con veranos intensos de calor, inviernos fríos, aire irrespirable, sequías, lluvias monzónicas y repercutiendo en la agricultura, pesca y ganadería ocasionando un problema global tan grande del que no creo que nos recuperemos nunca.

Recuerden algo, la Naturaleza es sabia y el ser humano es la única especie prescindible del planeta Tierra.