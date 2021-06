Me he convertido en un fan sin quererlo ni pretenderlo. Me ha ocurrido lo mismo que con el comercio de mi barrio, antes los miraba sin verlos y ahora no puedo vivir sin ellos. Con Canal Sur Radio y Television me ha ocurrido lo mismo, antes miraba la pantalla y no veía nada,oía la radio y no escuchaba nada.De un tiempo a esta parte me he enamorado de la cadena y me he convertido en un «canalsurero». He notado en el tiempo, la transformación a mejor, a mucho mejor de las emisiones y programas tanto de radio como de televisión de la cadena andaluza. Estoy seguro que este afortunado y necesario cambiazo se debe a los nuevos Responsables que están sabiendo reconducir a Canal Sur radio y televisión donde le corresponde y donde deberia estar , que no es tarea fácil después de tantos años a la sombra de una determinada forma de hacer las cosas que correspondía a una determinada forma de pensar.

Estas mejoras se notan en todo,pero muy especialmente en los programas de entretenimiento, de debate y en los informativos. Estos últimos, están bien estructurados, con una especial atención a la Comunidad y con una información nacional e internacional acorde a la actualidad de la noticia y con una objetividad que corresponde a la pluralidad de la población. En los programas de entretenimiento hay varios que pueden atraer especialmente, pero por citar alguno me atrevería con « Tierra de talento», porque además del de su presentador que lo tiene,efectivamente estamos en esa tierra y otro que engancha por su sencillez y naturalidad « Atrápame si puedes».

No quiero entrar en los buenos y distintos programas que emite la cadena , pero no quiero olvidarme de los dedicados a la cocina como» Cómetelo « o « Tierra de sabores» o a la salud con un clásico como « Salud al día»y muy especialmente a la defensa de la maltratada fiesta nacional « Toros para todos» presentado por Enrique Romero. En definitiva, felicitar a los nuevos Responsables de la cadena autonómica y animarles a continuar en esa línea de mejora permanente en beneficio de todos los andaluces y resto de fans de la Radio Televisión andaluza. Por cierto, creía que era un espectador raro, pero no, he comprobado el importante incremento de audiencia tanto de la radio como de la televisión y he comprobado que cada día somos más «canalsureros». Me alegro.