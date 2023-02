Canal Sur, Caracol y González Caballos

En poco más de veinte días se conmemorarán los cincuenta años de la muerte de Manolo Caracol y aunque se habló de que Tesela preparaba un documental sobre el genio, su vida y obra, para esa casa que tanto nos cuesta, Canal Sur, al final no se hará, o al menos no hay constancia de que se haya firmado nada. En cambio, sí se está grabando un documental para conmemorar los cuarenta años de la muerte de Antonio Mairena, el gran cantaor de Mairena del Alcor. Canal Sur aportará un mínimo de 35.000 euros, que no es que sea mucho, pero menos van a dar para Caracol si al final no hacen el documental. Aportaron mucho más para el de la Niña de los Peines, que lo hizo Tesela, y aunque se entregó hace ya mucho tiempo, duerme el sueño de los justos en el cajón del olvido.

También es noticia Canal Sur estos días porque el periodista flamenco Fernando González Caballos le ha ganado un juicio por despido improcedente en febrero de 2020. Tendrán que readmitirlo o indemnizarlo con 20. 000 euros, pero han recurrido la sentencia porque no quieren hacer ni una cosa ni la otra. Es decir, que el compañero, que llevaba tres largos años esperando, tendrá que seguir pasando fatigas un año más, con problemas para pagar una hipoteca y, se supone, acudir al supermercado para alimentar a sus hijas. Fernando es un caso salvaje de autónomo falso y encima lo están jodiendo vivo. Con los millones que se gastan en programas basura y recurrirán la sentencia por no darle a un trabajador lo que cobra un cantaor de medio pelo por media hora de cante.

El periodista de Morón estuvo trabajando como redactor de Flamenco Radio, pero lo despidieron en la fecha ya citada. Como ya denunciamos hace unos años, Canal Sur Radio mandaba a grabar los festivales de verano a un aficionado jubilado de Construcciones Aeronáutica, el célebre Juani de la Algaba, y se ahorraban el coste de un trabajador. Que esto lo hiciera una empresa pública con el millonario presupuesto anual que tiene, era una auténtica vergüenza. Mejor no seguir, porque lo de La Nuestra es para empezar y no acabar. El amigo Caballos tendrá que seguir pasando fatiguitas flamencas, Carcaol se quedará sin su documental en el cincuentenario de su muerte y la cadena pública seguirá maltratando a un arte andaluz que tanto nos ha dado y nos da. No tenemos arreglo. Los andaluces, quiero decir.