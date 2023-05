Cuando el cante es toda tu vida

Un día le pregunté a Antonio Mairena qué le hubiera gustado ser de no haber sido cantaor y no titubeó lo más mínimo: “Cantaor, solo podía ser cantaor”. No siempre vivió del cante. De hecho, le costó vivir solo de cantar. No sé si lo saben, pero en la solapa de Mundo y formas del cante flamenco (1963), el libro que hizo con el poeta de Puente Genil Ricardo Molina, lo presentaban como “cantaor no profesional”. Pero eso no quiere decir que no amara el cante más que a su vida y que no entendiera su existencia sin cantar y hablar de cante en una taberna, una peña o en su propia casa.

He tenido la suerte de conocer a los dos cantaores más aficionados de la historia: Antonio Mairena y Juan Valderrama. El entrañable maestro de Torredelcampo (Jaén), era otro loco del cante, solo hablaba de eso, de Chacón, de Torres, de Mojama, de Pastora o de Vallejo. Qué injustos han sido algunos con este genio del cante andaluz, un creador y un sabio. Lo conocía todo y en algunos estilos, como los mineros, se los merendó a todos. El cante tiene que ser tu vida, si no es difícil que llegues a ser un gran maestro, como lo fueron Mairena y Valderrama, cada uno en su estilo.

Antonio solía decir que él se había casado con el cante, y era verdad. Su casa era un museo no solo de sus recuerdos, sino un templo en el que adoraba a Manuel Torres y la Niña de los Peines, Juan Talega o Joaquín el de la Paula, sus principales referencias. Habían muerto ya todos pero hablaba de ellos como si tomaran café cada día. Para él no habían muerto. Alguna vez dijo que a veces se le presentaban de noche y que hablaban con él de cante, sentados en su cama.

Cuando iba a ver a Valderrama a su casa de Espartinas, a veces me lo encontraba, en bata y zapatillas, escuchando a Marchena en un radiocasete de esos de Ceuta, llorando y bebiendo tinto. “No se puede cantá mejó que Machena”, me decía con los ojillos encharcados de lágrimas. No hablaba nada más que de cante, de flamenco, de cómo tocaban Montoya y Ricardo o cómo ligaba Tomás las soleares de Enrique el Mellizo o las seguiriyas de Frasco el Colorao. Sabía hasta en qué compás entraba Tomás cuando se templaba por soleá, porque había convivido con él y disfrutó muchas veces de su cante único., en privado.

“Tú no eres un cantaor de borrachos, Juanito”, le dijo un día Tomás en una fiesta en la que se mofaron de él porque cantaba con los ojos cerrados. “Quedaros con vuestros muertos”, les dijo a los chuflas de Carmona que se rieron de Juanito, siendo aún un chaval. También Mairena sufrió de joven la incomprensión de sus propios paisanos, porque tenía una voz, digamos, poco apropiada para la época. A los aficionados más grandes de la historia, que manda narices. A dos fenómenos que, por encima de la profesión, eran dos enamorados del cante que vivían por y para él.

Ya no hay cantaores como ellos, o como Fosforito, otro loco del cante que te coge en una reunión de cabales y te destroza hablando de Cayetano, de Mairena, de Pastora o de Juan Breva. Los genios del cante están todos como una puta cabra. No entienden la vida sin el cante, sin ese pellizco que te acaba matando.