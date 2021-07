Cantó no se rascará los cataplines

Los chiringuitos no son solamente esos locales que hay en las playas para refugiarse del puñetero calor sino que son además una canción de Georgie Dann que hizo furor en mis tiempos y los empleos creados desde la nada y la inutilidad para personas concretas, generalmente incompetentes para el puesto que se les ha regalado.

La Oficina del Español es para un actor llamado Toni Cantó que le ha pasado como a la gallina de Santo Domingo de la Calzada que cantó después de asada, esto es, primero Cantó no pudo cantar en las listas madrileñas del PP pero luego sí que va a cantar en español desde la Oficina del Español. ¿Para eso no está el Instituto Cervantes y la RAE? Sí, pero como el Cervantes tiene al frente a un señor de izquierdas que sabe y mucho de su profesión, cual es el catedrático de literatura de la Universidad de Granada, Luis García Montero, candidato por IU a la presidencia de Madrid en 2015, y como a los de la RAE su sapiencia se les supone, hacía falta otra institución más por si acaso a todos esos expertos y expertas se les escapaba algún detalle con el idioma del viejo imperio donde no se ponía el sol. Menos mal que se ha puesto porque si no se pusiera nunca aviados íbamos en Sevilla sobre todo en estos meses.

Lo divertido es cómo los periodistas de derechas denuncian los chiringuitos del PSOE -en Andalucía, por ejemplo, que ha sido un jardín de chiringuitos playeros y aún lo es- y los periodistas de izquierdas ahora se ceban con el nuevo chiringuito impulsado por Ayuso. Periodistas de izquierdas y de derechas, yo creí que el periodismo buscaba la verdad, fuera donde fuera, pero se nota que en unas partes la verdad y la mentira surgen más que en otras y que la verdad se ve según el cristal con que se mire, menudo cachondeo de profesión, ¡cómo la va a respetar la gente!

Ya puede Toni Cantó empezar a trabajar por el principio: prohibiendo los laísmos de los madrileños y otros castellanos en general, que los andaluces somos los que hablamos mal, servimos para hacerles gracia a los castellanos y a otros íberos cuando hablamos y además prescinden de nosotros en trabajos de televisión o radio por nuestro acento pero aquí no decimos, cuando nos enteramos de que algún bestia le ha pegado a su pareja: “la ha pegado” que eso no es pegarle ni pegarla (como dicen también los madrileños) sino adherirla a la pared con pegamento, por ejemplo.

Ayer, sin ir más lejos, en 13 TV, la presentadora de informativos, Raquel Caldas, nos hizo saber que, si viviera, Lady Di hubiera cumplido 60 años y por tanto se estaba preparando un acto para “rendirla homenaje”. ¿Cómo que “rendirla”? No es verdad lo que dice el alcalde de Valladolid, Cantó no va a estar tocándose los cataplines a costa de los españoles sino que tiene mucho trabajo. ¿O es que persiguen que el cadáver de Lady Di se rinda? Bueno, tal vez se trate de lenguaje inclusivo, ¿va a luchar Cantó contra el lenguaje inclusivo?

También debe Cantó retirar del mercado la canción Un ramito de violetas porque Cecilia -que en paz descanse- nos agobia con eso de “quién la escribía versos”, “quién la mandaba flores”, “la mandaba un ramito de violetas”. Nada de “la”, “le”, le regalaba violetas, como a Cantó le han regalado su quiosco con sus 75.000 euros de sueldo.

Así de pronto, con el nombre ése, Oficina del Español, creí que era un lugar donde todo español iba y le daban un trabajo de oficinista, pero he aquí que allí van a trabajar los que desee Toni. Oye, Toni, ¿y vas a defender que no se usen tantas palabras en inglés cuando se puede uno expresar en español perfectamente? Es que, mira, la Fundeu (Fundación del Español Urgente), del BBVA, está siempre llamando la atención sobre esto. Defender no es protestar ni elaborar informes como hace el Defensor del Pueblo, que es otro chiringuito más, sino legislar, lo mismo que se legisla sobre el idioma inclusivo se debe defender al español de tanto cursi como hay por ahí, que se cree que si en una conferencia no pronuncia unos cuantos palabros en inglés no es importante lo que está diciendo ni él tampoco. Cantó, que te vaya bien, hijo, mira, en la vida tiene que haber de todo, ¿para qué sirve la ONU? Pa ná. Pero tié que haber gente pa tó. Te felicito, ya no cambiarás más de partido, ¿verdad?