Dijo ayer Felipe González, con cara de burra vieja, que, “en democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad”. Jamás voté al político de Bellavista, porque era votante del PCE. Solo voté a un socialista sevillano, José Rodríguez de la Borbolla, e incluso pegué carteles suyos por las calles, porque me cayó bien y lo conocía. He hecho siempre lo que me ha dado la gana, porque soy un hombre libre. Cuando ayer Felipe decía eso, lo entrecomillado en la primera línea, al lado de dos grandes mentirosos, Sánchez y Zapatero, pensé que era un escándalo. Recuerdo que en los setenta, cuando coqueteaba con la izquierda radical sevillana del PTA (Partido de los Trabajadores de Andalucía), los socialistas iban a las asambleas de este partido con sus chaquetas de pana y sus mentiras, y ya no los creían los vecinos. Hablaban de quitar la pobreza y Su Eminencia sigue siendo uno de los barrios más pobres de España. Y la Plata, Palmete, las Candelarias, los Pajaritos, Torreblanca, Amate... Cuarenta años después, el de la cara descolgada dice que en democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Los vecinos de esos barrios obreros se creyeron que el cambio prometido por Felipe era verdad, pero esos barrios han cambiado poco. En la Plata había un socialista de carné, de cuyo nombre no quiero acordarme, que me propuso dar conferencias de flamenco a 25. 000 pesetas, en los ochenta. Como le dije que no iba a cobrar nada por hablarles de cante a los vecinos, el servidor público me obligaba a firmar recibos como si los cobrara y el dinero no volvía a la caja pública. “Para las copas de los artistas”, me decía. Los vecinos creían que era verdad que estaban interesados en darles cultura a los de esas barriadas. Y lo de los 800.000 puestos de trabajo que prometió Felipe en la campaña electoral de 1982, que luego fueron dos millones más de parados. A lo mejor, el líder socialista se refería a esas mentiras que los ciudadanos creen que son verdades. Había que ver las caras de Sánchez y Zapatero, tan amigos de las mentiras, sobre todo el presidente. En democracia, diga Felipe lo que diga, la verdad tiene que ser la verdad y no lo que crean que lo es. Por eso la política española cayó hace años en el descrédito, por las mentiras de los líderes de todos los partidos. Y por eso se le ha puesto cara de burra vieja a Felipe, apuntando ya maneras Zapatero y Sánchez.