Carlos Herrera y la jondura

Cuando conocí a Carlos Herrera, en Sevilla, en la presentación de un buen disco del cantaor jerezano Vicente Soto, Jondo espejo gitano (1996), le pedí delante del hijo del Sordera, y del entrañable Pedro Atienza, que luchara por el flamenco igual que lo hacía por la copla o canción española. Me dijo que el flamenco no lo necesitaba, “porque es un arte inmortal”, y aquello se me quedó grabado. Al gran periodista almeriense le gusta el flamenco y suele invitar a artistas a su programa, el más escuchado de la radio española. Una entrevista suya puede abrirle puertas a cualquier cantaor o guitarrista que vayan a presentar un disco. Suelen ser entrevistas divertidas y nada flamencológicas, como una al genial Paco Cepero, de hace unos meses, que me encantó por su desenfado y frescura. Ayer tuve la suerte de que me entrevistara durante veinte minutos para hablar de ExpoFlamenco, el portal que tengo el honor de dirigir desde hace ya unos años. Le llamó la atención que se haga con dinero de unos grandes aficionados de Vancouver, Mitch y Jáfelin, empresarios y enamorados de nuestro arte. Que Carlos nos haya dado esa oportunidad demuestra qué clase de profesional es y lo que le duele el flamenco, lo nuestro. Ayer millones de personas supieron del portal, galardonado recientemente con el Premio Internacional de la Escuela Flamenca de Andalucía. Se dispararon los lectores y eso nos servirá para hacernos más visibles en el mundo. Ni se imagina el señor Herrera lo importante que es que apoye al flamenco de esa manera, un arte universal, sí, que sin embargo no encuentra a veces el apoyo necesario por parte de las instituciones públicas y los grandes medios de comunicación. Millones de personas escucharon ayer hablar del Planeta, Silverio, el Café del Burrero, el Salón Novedades, Lázaro Quintana, la Perla de Cádiz y Antonio Mairena. Ningún libro, artículo en un periódico o revista, o programa de televisión llegarían nunca a tanta gente. Al salir de la Cope me acordé de todos aquellos artistas flamencos que murieron en la miseria, la mayoría enterrados de caridad, analfabetos y sin propiedades, pero que crearon esta maravilla que ha conquistado el mundo y que la Unesco declaró Bien de Interés Cultural Inmaterial de la Humanidad. Me acordé de Tomás Pavón, el genio del cante de la Alameda, que esperaba sentado en La Europa a que llegara un señorito con ganas de cante, para que su esposa, la gitana Reyes, pudiera poner un puchero con todos sus avíos. Y de Manuel Torres, el genio de Jerez, amarrando su borriquillo en la puerta del Cortijo de Pino Montano para partirle los huesos a Joselito, el hijo de la Gabriela, y a su cuñado el también torero Ignacio Sánchez Mejías. Los grandes medios de comunicación españoles deberían mostrar más sensibilidad e interés por nuestra música, por nuestra cultura. Pero mientras eso llega agradezco públicamente a Herrera su generosidad y que no le haya dado la espalda a esta jondura que nos hace más andaluces, más españoles y más flamencos. Gracias, maestro. A compás.