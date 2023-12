Hace décadas que don José Rodríguez de la Borbolla, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, al que admiro sin fisuras, me puso en la pista de la bailaora sevillana Carmen Borbolla, que en realidad era Carmen Vare Mellado. Esos datos me llevaron a localizar pronto su partida de nacimiento hace ya unos años, que vino a nacer nada menos que en la popular y populosa calle Feria en 1875. Recibió su primer beso de luz en el número 156 de esta importante calle de Sevilla, el 6 de noviembre del año ya indicado, hija de don Manuel Vare Llonis, del pueblo onubense de Paterna del Campo, y de doña Pastora Mellado Corrales, sevillana de pura cepa. La historia de Carmelita Borbolla daría para un libro, porque no solo fue una de las bailaoras más famosas de la época de los cafés cantantes y las primeras décadas del siguiente siglo, sino una mujer de gran belleza que acabó teniendo hijos con un Borbolla, José Rodríguez de la Borbolla y Gelly, comerciante sevillano de tan notable familia de políticos, aunque nunca la llevara al altar.

Aquel romance fue la comidilla de los sevillanos durante años, o sea, el del burgués y la flamenca, de las de rompe y rasga. Toda una hembra que se midió en el tablao con bailaoras como Antonia la Gamba, Antonia la Coquinera, Isabel Santos, las hermanas Antúnez o las Roteñas. Fue una gran figura del baile, que, lo que son las cosas, renunció a su apellido como nombre artístico, Carmen Vare, para llamarse Carmelita Borbolla, en honor del que sería sin duda alguna el amor de su vida. Si tienen el libro Arte y artistas flamencos, de Fernando el de Triana (1935), pueden ver varias fotografías de esta hermosa mujer del Barrio de la Feria. No solo fue una dama de una gran belleza, sino de una admirable valentía. ¿Cuándo va a ocuparse Sevilla de aquellas heroínas del flamenco del XIX, tan vilipendiadas, como Carmen y otras muchas de su tiempo? ¿Para cuándo una serie de Canal Sur que les haga justicia a aquellos flamencos que crearon esta maravilla que tanto nos ha dado, nos está dando y nos dará por los siglos de los siglos?