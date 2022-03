Carmen expulsada de ‘Secret Story’. ¿Hay razones para echar a todos?

Carmen, la participante de «Secret Story: La Casa de los Secretos» ha sido expulsada por motivos disciplinarios. Da igual la razón puesto que el comportamiento de esta mujer ha sido extremo. Gritos, ofensas, actitudes muy desagradables... Desde el primer día ha presumido de una excelente educación que no ha demostrado ni una sola vez; desde el primer día ha presumido de poseer una clase y una elegancia que no ha sabido mostrar ni demostrar una sola vez; desde el principio ha presumido de ser liberal y comprensiva respecto a la relación con su compañero Rafa y los celos le han jugado una pésima pasada. Carmen, eso sí, es una de esas concursantes que han llenado la pantalla del televisor aunque estuviera callada. Ha sido expulsada y se lo merece, pero el interés del programa se hunde irremediablemente.

Sin embargo, el asunto es que algún concursante más está siendo grosero y muy violento. Yo diría que casi ninguno se libra. Han elegido a un grupo de personas que no saben convivir, que no saben discutir, que no saben compartir y que no saben entender la realidad desde la sensatez. Es un auténtico fiasco que los realities se nutran de seres completamente zafios, estúpidos, incultos y agresivos. Estoy seguro de que a los espectadores les interesa otro tipo de personas con las que puedan empatizar sin problemas. Si el espectáculo viene de la zona más gris del ser humano es que nos merecemos una extinción que un ruso loco quiere acelerar.

Ahora, solo queda una opción para que el programa remonte: repescar a algún concursante. Posiblemente, será Nissy la que vuelva a la casa. Antes, su hermana saldrá. Tal vez el mismo día. Veremos...

P.D.: Si la dirección del programa pudiese llamaría a Adara para cubrir bajas y terminar de liar la marimorena. Por fortuna, parece que nos libraremos de semejante esperpento.