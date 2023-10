Carmen Lomana dice no a la reducción de jornada de los demás porque ella no tiene

Damas y caballeros, la vida de muchos españoles ha dado un vuelco absoluto; ahora que sabemos que Carmen Lomana es working class (lo ha dicho ella misma) la forma de entender las cosas se ha visto alterada en sus cimientos. Carmen Lomana es muy trabajadora y no puede ver con buenos ojos la reducción de jornada propuesta por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. La trabajadora del siglo, la señora Lomana, no esta de acuerdo con esa reducción porque invita a que seamos más vagos, a tomar un cafetito o fumar un cigarrillo fuera de la oficina. Gracias, doña Lomana, mil gracias, nos rendimos a sus pies. ¿Cuántas horas trabaja usted a la semana? Diga, diga, dé usted ejemplo y deje a la altura del betún a estos cutres que se levantan a las seis de la mañana y quieren acostarse a las diez de la noche como si no hubiera cosas que hacer.

Lo que no sé yo es si Carmen Lomana trabajase en un hotel haciendo habitaciones o en un andamio poniendo ladrillos pensaría lo mismo. Porque igual la definición de working class incluye fiestas, platós de televisión, tiendas de la calle Serrano de Madrid y poco más; porque igual eso de ser working class no incluye doblar el espinazo de verdad. Hacer el canelo toda la vida no cuenta.

No sé si esa reducción de jornada que se propone desde Sumar y el PSOE se llevará a cabo, no sé si será útil o no, no sé si es un globo sonda que han soltado para que no se hable de la amnistía, pero sí tengo claro que aliviará poco la carga laboral de los currantes y pondrá en píe de guerra a los empresarios que soportan cargas insoportables en forma de impuestos. Seguramente, nadie notará gran cosa con el cambio y, finalmente, la cosa quedará diluida en el rebufo de un problema mayor. Y, mientras, Carmen Lomana seguirá viviendo del cuento y opinando sobre asuntos que le quedan lejos y que no le afectan en absoluto.

La frivolidad de esta mujer o de Tamara Falcó (una señora de más de cuarenta años que es seguida por miles de personas como si fuera una mente prodigiosa siendo, en realidad, una pija que cree que si los ricos pagan más impuestos deben recibir más ayudas a cambio, lo que demuestra que no entiende nada de este mundo en el que vive porque... vive en otro muy lejano), esa frivolidad, decía, si debería ser recortada con un decreto ley o algo. No se puede soportar.