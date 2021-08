Carpe Diem, vive el momento

La actualidad manda y siempre hay temas que nos ocupan y nos preocupan, desde cómo avanza la pandemia y las vacunaciones al estado de inestabilidad que vive Asia con la llegada de los talibanes a Afganistán sin confundir a los afganos con los anteriormente citados, que hay importantes diferencias.

Se puede dar un repaso por la actualidad de nuestra ciudad, por sus eternas obras que parecen recrudecerse en verano para perjuicio de quienes “veraneamos” en la siempre “fresquita” Sevilla, hasta se podría hablar de la millonada que se gastan los equipos de fútbol en crisis y sin tener un euro, curiosamente los que más gastan son los que menos tienen, ejemplo claro hay por tierras catalanas.

Pero no, no les voy a escribir de ello hoy. Le quiero dar un paseo por Sevilla y visitar un lugar maravilloso, lleno de simbolismos, un lugar de poder que para mí tiene mucha importancia: nuestra Catedral.

Está ahí, pasamos por delante de ella y no nos damos cuenta de lo que representa y de lo que significa, no nos paramos a apreciar su grandiosidad, lo que esconde, lo que está al alcance de nuestra vista y no lo logramos comprender. Y andando por todo su perímetro llegamos a la Puerta de Campanillas para contemplarla, admirarla, aunque el desagrado llegue con los “otros olores de Sevilla”. Sea como fuere le invito a alzar la vista y contemplar un curioso detalle: un reloj solar.

Y se podría preguntar: ¿Y qué hace un reloj de sol ahí? Máxime cuando puede que le dé poco el sol. Su misión no es dar la hora, tiene una misión mucho más importante: recordarle que el tiempo pasa y que no hay que malgastarlo, que un minuto de tiempo perdido es un minuto de tiempo no vivido, que hay que vivir el momento, el “Carpe Diem”, que la felicidad no es un estado continuo para el ser humano y que debe saber vivirla cuando se presenta pues, como todo en la vida, es efímera.

No es un reloj de sol, es un “reloj de vida”, aquel que nos marca el tiempo de nuestro destino donde dos momentos sabemos, con certeza que llegan: el nacimiento y la muerte. Por ello hay que vivir y vivir entre los que consideramos amigos y a la familia a la que queremos, vivir la vida, vivir los momentos, vivir en suma.

Con frecuencia se tiene a amigos que viven en un mundo paralelo en las redes sociales, parecen que acaban su jornada laboral y llegan a casa donde comienzan la transformación de quién vive virtualmente, con más “amigos” digitales que reales, aquellos que han perdido en la memoria lo que es descolgar un teléfono y hablar, con voz, con un amigo –el teléfono también sirve para hablar con las personas...-, con la familia, lejos de un mensaje “para cuando lo lea”. Se olvida lo que es quedar, tomar algo, ir de tapas o copas –sin pasarse-, pasear, ir de compras más allá de Amazon o similar, hay una vida “fuera” que se pierde si no se regresa a ella. La pandemia enclaustró a muchas personas pero también es cierto que muchas de ellas encontraron confortable el enclaustramiento siempre acompañados del mundo virtual para, ahora, que tenemos una cierta libertad, no volver al hábitat natural que son las relaciones con nuestros semejantes, pisar la calle, disfrutar.

Carpe Diem, vivir el momento, porque la pandemia nos ha enseñado que hoy estamos aquí pero mañana no sabemos, mañana podemos ser tocados por el coronavirus y debatirnos entre la vida o la muerte; mañana podemos sufrir un accidente y pasar a mejor vida sin haber vivido, porque no depende de lo bien que conduzca usted sino de cómo conduce el que le impacta; mañana le pueden diagnosticar una enfermedad y comunicarle que su reloj comienza a correr hacia atrás, en regresiva, y deseará haber vivido todo aquello que dejó escapar...

Carpe Diem, vivir el momento, el futuro es hoy, aparque el estrés, los quehaceres secundarios, las obligaciones autoimpuestas y tantas otras cosas que le privan de poder disfrutar de la vida y de los suyos, déjese llevar, desconecte y VIVA. Recrease en una sonrisa, en una cara bonita, en la belleza de su ciudad, en una flor que descubre sus secretos o en respirar aire puro, en unos ojos de penetrante mirada y en el poder de la palabra, de los sentimientos y las emociones.

Siga el consejo, merece la pena.