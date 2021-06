Carta abierta a la Hermanos de Monte-Sión

La Virgen del Rosario es la dolorosa sevillana documentada, mantienen algunos estudiosos, que realiza su estación de penitencia más antigua de la ciudad. También puede ser la primera, en estar en un retablo mayor, de las dolorosas de Sevilla, circunstancia que tuvo lugar en el año 1605.

La vieja nobleza , navieros , hombres de mar y de las de indias, reyes desde Felipe II, y todos los Austrias, e incluso la Reina María de las Mercedes fue hermana Mayor efectiva, muy vinculada por tanto a la Casa Real y a la Casa de Alba. En 1904 aparece una noticia en un diario nacional que era la Virgen de los Toreros cosa que no sorprende dada la vinculación de Don Andrés Gago, Arruza, y los mejores banderilleros de la Fiesta nacional. Recuérdese que la Virgen del Rosario es también la patrona de los Maestrantes. Incluso un oficio del Ayuntamiento solicitando que la Hermandad tenía que salir en Semana Santa, sobre mediados de 1800, por ser la hermandad y la Virgen con más devoción en la ciudad. Una Hermandad de barrio y de sabor.

Los últimos tiempos de la Hermandad ,han sido desgraciadamente convulsos. El ambiente, no es bueno, muchas desavenencias entre hermanos.

Y desgraciadamente las Juntas de Gobierno no han podido o sabido, atajar y evitar ese caldo de cultivo , ni tampoco ha sido su prioridad. No han trabajado en ello.

El próximo día jueves 17 de junio , habrá elecciones .

Muestro mi más profundo respeto a ambos candidatos .Los dos quieren a la Hermandad y los dos desean lo mejor para la Hermandad.

Creo no obstante que Manolo Pereira, persona de profunda fe y creyente, el que pone el centro de su proyecto, en una mirada hacia dentro.

En la reintegración de hermanos. En el amor fraterno. En la convivencia. En sentirse todos en su casa. Poniendo lo espiritual muy por encima de lo material. Y entendiendo que es el momento necesario para hacerlo. Todo lo demás es importante pero hay que dejarlo en un segundo plano. Ahora es el momento de escuchar, de comprender y de perdonar. Siempre con la Ayuda de la Iglesia de Sevilla y del Director Espiritual. Todo lo demás ocupa un segundo plano.

Manolo perteneció en su momento al Grupo Joven y fue uno de los componentes de la primera cuadrilla de hermanos costaleros que en la tarde del Jueves Santo de 1980, por primera vez llevaron a nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto en la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

Manolo Pereira tiene experiencia ha sido miembro de Junta de Gobierno al menos en tres legislaturas.

Dice Manolo

“que la realidad del Espíritu Santo, donde en la Iglesia hay pequeños grupos que siempre buscan la división, separarse de los demás. Este no es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es armonía, es unidad, une diferencias. Un buen cardenal, que fue arzobispo de Génova, decía que la Iglesia es como un río: lo importante es estar dentro; si estás un poco de ese lado y un poco del otro lado, no importa, el Espíritu Santo crea unidad. Usaba la figura del río. Lo importante es estar dentro de la unidad del Espíritu y no mirar esas pequeñeces de que tú estés un poquito de este lado y un poquito de ese otro lado, que reces de esta manera o de esa otra... Esto no es de Dios La Iglesia es para todos, para todos, como mostró el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Papa Francisco (Regina Coeli 23.05.2021)”

Dice que este es un proyecto de presente y de futuro. De PRESENTE porque entre todos debemos buscar la FRATERNIDAD CRISTIANA entre todos los hermanos, estableciendo mesas de diálogo entre todas las personas llegando a la reconciliación que necesitamos. No debe haber nadie que se sienta mal, cohibido o a disgusto en su hermandad, que es casa de todos. Algunos creeréis que es una utopía, Manolo no lo cree así,...dice de FUTURO porque hemos de asentar las bases para las futuras generaciones que llegado el momento y de acuerdo con lo fines de Nuestra Hermandad recogidos en Nuestras Reglas tengan la debida formación cristiana y cofrade para afrontar el de venir de Nuestra Hermandad sin caer en errores del pasado. Que es evidente que roces tendrán, como en toda casa, pero con la debida formación lo superarán.

Nuestra guía, será EL MENSAJE DE JESÚS, guiado por nuestro Director Espiritual, serán tres los pilares fundamentales:

CARIDAD

Dirigida fundamentalmente a nuestros hermanos en sus necesidades espirituales y materiales. Esto no será un obstáculo para atender a otros proyectos ya iniciados o en vía de iniciarse. Nuestro barrio de la Feria será también objeto de nuestra atención así como las necesidades que podamos atender.

FORMACION

Es totalmente necesaria desde los más pequeños a los mayores, también de acuerdo con nuestro Director, estableceremos un PLAN DE FORMACIÓN que llegue a todos.

CULTOS

El propósito principal es, además de darle el realce que merece, implicar a cuantos hermanos quieran participar. Previamente a cada culto prepararnos para las diferentes celebraciones dedicadas al SANTISIMO SACRAMENTO Y NUESTRAS SAGRADAS IMÁGENES.

Hoy por hoy considero que hay medios tanto materiales como humanos para llevarlo a cabo. Así realizaremos acciones destinadas a:

La Infancia, comenzado por el recibimiento y admisión, estableciendo talleres y convivencia con los más pequeños de forma periódica, donde los más pequeños conozcan la historia de su hermandad, así como los valores cristianos que les ha de guiar en sus vidas.

La Juventud, debe ser parte activa de la hermandad y al igual que otros grupos es necesario la formación tanto a nivel de hermandad como cristiano. Y por supuesto hacerla más participativa del Gobierno de la Hermandad.

Hermanos y hermanas de mayor edad, son también de atención prioritarias, así se podrá hacer convivencias con ellos donde además de mostrarle nuestro cariño, podremos aprender con humildad de ellos de sus experiencias y consejos. Hermanos y hermanas todos, el diálogo con buen afecto, y vivir nuestra Fe dentro de la hermandad será primordial. Para ello debemos aprovechar las diferentes convocatorias: las de culto, costaleros, acólitos, camareros y camareras...

Retiros Espirituales y Convivencias de acuerdo con nuestro Director Espiritual, cuantas se estimen oportunas.

Integración y colaboración con nuestra Parroquia de San Pedro.

Estrechar las relaciones con hermandades y conventos, sobre todo de nuestro entorno como las monjas de Santa Paula de vinculación histórica.

Por todo lo anterior, dados los desgraciados eventos ocurridos creo que Manolo Pereira es en estos momentos y por ser una buena persona de concordia la persona idónea para dirigir la Hermandad de Monte -Sión. Ya que la fraternidad constituye una necesidad aquí y ahora.(Todo ello expresando el máximo respeto y cariño a otras opciones. Que son nuestros hermanos.)