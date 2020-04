Carta abierta a los miembros del Gobierno de España

Estimados presidente, vicepresidentes, vicepresidentas, ministras y ministros del Gobierno de España:

Un confinamiento como el que está sufriendo el pueblo español representa un esfuerzo radical por parte de adultos, jóvenes y niños. Y no solo lo es por estar encerrados dentro de unos metros cuadrados, a veces sin luz natural suficiente; también se suma la torpeza que están ustedes mostrando y demostrando en la gestión de esta crisis tan profunda. Si ya es difícil mantener la calma cuando sientes cerca el aliento de la enfermedad y la muerte, lo es mucho más si los políticos te arrancan buena parte de tus libertades en nombre de la seguridad y a cambio no te devuelven nada de nada.

Hasta ahora, lo único que ha funcionado bien y ha dado buenos resultados ha sido el esfuerzo colectivo; el que hemos hecho los españoles y no ustedes. Lo suyo ha sido una acumulación insólita de improvisaciones imposibles de imaginar tan solo hace unas semanas si se pensaba en el peor de los escenarios. Falta de material; material defectuoso; previsiones inexactas y, por ello, peligrosas (¿Recuerdan cuándo se nos decía que esto se limitaría a un puñado de casos?); y una peligrosa actitud por parte de ustedes que se inclinan sin ocultarlo demasiado al recorte de libertades, al autoritarismo. De la libre circulación de las personas a la libertad de expresión se están dedicando a pisotear lo fundamental de nuestra sociedad. El reguero de despropósitos que están dejando ustedes en el camino asusta.

Insisten ustedes en ofrecer miles de millones de euros para solventar situaciones de todo tipo. Pero lo cierto es que los afectados por los ERTE no han cobrado un céntimo (parece ser que lo harán el próximo día 10 de mayo), los pequeños empresarios intuyen que nunca más podrán volver a levantar el cierre de sus negocios, decenas de miles de trabajadores ya intuyen que perderán irremediablemente sus puestos de trabajo.

Mientas ustedes han ordenado que se multe y se detenga a todo el que se atreva a dar la vuelta a la manzana; mientras han alentado a que los vecinos hagan de policías y señalen a los que pasean solos sin poner en peligro a nadie; mientras se preocupaban ustedes de eso, los ancianos morían en las residencias sin que nadie pudiera parar una catástrofe humana sin precedentes conocidos (ahora, sin posible remedio, la fiscalía se pone a investigar aquí y allí). Han equivocado las prioridades.

Hoy se descolgaban ustedes con una bobada monumental. Una más. Sí, el asunto de la salida a la calle de lo niños. Querer restringir esas salidas al supermercado o a las visitas a mayores con movilidad reducida (esto último es absurdo y no se puede entender de ninguna forma conocida) es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ya parece que han decidido rectificar. Pero esto no puede ser. No es la primera vez que dicen y se desdicen al pasar un rato.

Son muchos días los que llevamos encerrados, aguantando chapuzas, estadísticas insoportables por el dolor que provocan, contradicciones internas (en su Gobierno) que generan una inseguridad que desemboca en depresión, en alteraciones de todo tipo, aguantando sus imposiciones ¡en nombre de la libertad y el beneficio común! Aluden a la libertad que ustedes nos han robado. Esto si que es rizar el rizo. Son muchos los días y el miedo va cediendo. Tengan cuidado porque si se acaba el miedo se les acabará a ustedes la tranquilidad. Un pueblo sin miedo es un pueblo incontenible.

Señor Sánchez deje de dar las gracias por lo bueno que estamos siendo. Ya está bien de tanta monserga. Está usted tensando la cuerda más de la cuenta y una cuerda rota, en estas circunstancias, se convierte en un látigo descontrolado. ¿Ha pensado que los españoles, tal vez, no son tan manejables y tan bobalicones como usted cree? No se pase con la cuerda, no se pase. Perder el empleo, ver cómo tu forma de vida deja de servir de un día para otro o no tener ni pizca de esperanza, es un cóctel peligroso. Usted sabrá qué hace.