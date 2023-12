Carta en la octava de la Inmaculada

Este esplendor pasionista ha contrastado con el Corpus que, por paradójico que parezca en el mes de junio, no pudo salir por lluvia y bien que lo hizo durante la hora de la procesión. Parecía que el Señor no quiso echarse a la calle este año en Sevilla por respeto a tu memoria, procesionando sólo por dentro de las naves catedralicias, y eso que tus sucesores y continuadores prepararon las flores de la custodia, claveles y magnolias, uvas de Villanueva y espigas de Carmona, con el mismo exquisito gusto que les dejaste. Han pasado más de cuatro décadas desde aquel encargo que te hizo el presidente Sánchez Dubé, muchas noches de miércoles de vísperas en la Catedral, infinidad de colaboradores, y tu aportación en la dignificación de la gran procesión del Corpus Christi ahí queda para la pequeña o gran historia de nuestras cosas más queridas.

Acaba de concluir el tiempo de la Inmaculada, que habrás vivido más cerca que nunca de María Santísima, pero con menos desvelos y ajetreo con que lo hacías aquí en la tierra: flores, altares, vestimentas, cuidado de los cultos, jornadas interminables de aquí para allá... Y Ella te habrá reconocido bien, aunque ya no necesite vestiduras humanas porque se reviste del esplendor de su Hijo Jesús Nazareno. Son fechas en las que, tiempo atrás, te ibas a descansar y retirarte al monasterio de Silos –de donde trajiste los esmaltes para la corona de oro del Valle-, participando en la liturgia de los monjes benedictinos. Por eso es tiempo de recapitular y dar gracias por los muchos momentos vividos juntos en tanto tiempo compartido, y al llegar cada festividad y recordar que ya no estás con nosotros no echarte de menos sin más, sino ofrecer una oración para que alcances por fin la gloria que tanto contribuiste a representarnos con tus manos, con tu entrega, con tu amor aquí en este mundo, sirviendo a tus hermandades y a sus imágenes sagradas. Este año, después de tantos, no hemos podido compartir comida, tertulia y copa en torno al 8 de diciembre, por eso te envío esta carta que me ha costado tiempo escribirte. Descansa en paz, Manolo, tras tantos afanes mundanos, y que la Llena de Gracia interceda por tu alma hacia el cielo azul celeste de Inmaculada que tanto habías anticipado en la tierra.