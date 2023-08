Casi 400 jóvenes de Mairena del Aljarafe han seguido cursos de fomación

La delegación de Cultura y educación del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe no para de ofrecer ayudas, cursos y otras iniciativas que se convertirán en la estrella del próximo curso que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Los cursos de formación que organiza el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe han conseguido en esta edición un máximo de inscritos, de forma que 375 alumnos han seguido las enseñanzas. Los cursos se imparten en la Hacienda Porzuna, instalación municipal que ha culminado su rehabilitación y dispone de espacios más amplios y completamente adaptados a la normativa. Otros cursos ya están previstos. Por ejemplo, el de Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, que empezará el 2 de octubre con 330 horas, y para 15 alumnos-trabajadores con contrato. También el de Instalaciones y Mantenimiento de Jardinería y zonas verdes, con la misma fecha y características. Y Realización de composiciones de plantas, que empezaran el 1 de julio de 2024 con 15 alumnos con contrato. El curso de Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería tendrá una segunda edición a partir del 22 de noviembre y hasta febrero, en este caso sin contrato. Los cursos ya impartidos por el Área de Empleo del Ayuntamiento de Mairena, dentro del Plan Contigo, han versado sobre Atención socioeducativa a personas con discapacidad; Apoyo domiciliario a personas dependientes; Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales; Estimulación cognitiva para el mantenimiento y rehabilitación de funciones cerebrales; actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil; Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales; Inglés básico; Inglés medio; La enfermedad del Alzheimer; Animación social para personas dependientes en instituciones sociales; Programa de simulación de empresas. Como podemos comprobar y les comentaba al comienzo actividad frenética y que afecta a un numero muy importante de jóvenes, una forma de estar preparados para su primer empleo y algunos perciben su primer sueldo. Dentro de los cursos de formación profesional para el empleo se han impartido cinco cursos, para un total de 75 alumnos. El Programa de experiencias mixtas de formación para el empleo del Ayuntamiento de Mairena impartió un taller ocupaciones con dos módulos. Y el Programa de formación para el empleo del Ayuntamiento Mairenero organizó, también con plena ocupación de alumnos, seis cursos con 90 alumnos. No olviden los plazos y estar en contacto con el ayuntamiento de la localidad para que estos cursos formativos no se les pase a este colectivo.