Casi medio mundo

Si profundizamos en la situación que viven las personas en el globo terráqueo nos percatamos que un porcentaje muy elevado se encuentra en territorios con conflictos que marcan su existencia, limitando ésta a experimentar un sufrimiento del cual no pueden huir y si lo hacen caen en manos de mafias que mercadean con su dolor y su angustia. Aproximadamente un veinte por ciento de la población mundial.

Tenemos en la actualidad una aproximación a cincuenta y ocho conflictos abiertos en una situación de guerra. Hay que incluir en estos la persecución contra las mafias del narcotráfico. Se puede estimar la población afectada ronda los mil doscientos millones de personas. La conclusión que podemos extraer es terrible porque esto supone pobreza, hambre, persecución y muerte, sí, muchas muertes, causa de la violencia y de la sinrazón.

A esto hay que añadir que muchas sociedades en donde la democracia ha generado riqueza y libertad están amenazadas por políticas radicales y por unos políticos que fomentan más el odio que la concordia, y sus consecuencias son imprevisibles. Extremos y nacionalismos son una lacra que poco a poco rompen la armonía y los principios fundamentales de las democracias, hasta la fecha, tenidas como solventes y seguras.

¿Quién se acuerda de Siria?... y pronto nos olvidaremos de Ucrania mientras el protagonismo lo tenga Gaza e Israel, me corrijo Hamas y el Estado de Israel.

Al final los sufrientes son las personas que se ven sometidas al terror de grupos radicales y quienes, viviendo en democracia, han visto amenazada sus vidas.

Existe una gran tensión y mirar hacia otro lado no es pedagógico. Si miramos a Francia nos podemos percatar que la situación no inspira tranquilidad, ni en el Gobierno ni en la población. El terror se está instaurando de manera silenciosa. No se puede obviar lo que, sin darnos cuenta, se ha ido instalando en el mundo y hay que hablar de radicalidad y de confrontación.

Lo ocurrido en Israel, iniciado por la barbarie de personas radicales afincadas en Gaza y en el Líbano, no puede ser obviado por las democracias existentes en el mundo y mucho menos por las democracias europeas.

España se halla en una situación delicada por cuanto en estos momentos se encuentra inmersa en la formación de un gobierno. Un gobierno que tiene que buscar la igualdad y la preservación de los Derechos Fundamentales. Esta situación puede convertirse en un lugar apropiado para que grupos radicales puedan operar haciendo un gran daño y, desde luego, las negociaciones en la formación del gobierno con partidos rupturistas con la Constitución del 78 y con la configuración de España no puede nunca fomentar la fortaleza que precisa una democracia que busque, de verdad, el bien común.

Pareciera que lo que gusta a muchos de nuestros los políticos es transmitir una realidad inexistente en el noventa y cinco por ciento de la población. Buscan el trasladar que media España está en contra de la otra media. Esto, solamente existe en su conceptualización de la vida política. El daño que proyectan tiene un nombre, dolor. Y la verdad, no estamos los ciudadanos para que nos hagan sufrir. Estamos para que los políticos aseguren un Estado solvente, serio y seguro con el objetivo de que el bien común sea el punto de encuentro.

Casi medio mundo vive en espacios conflictivos y ya nos percatamos de la fotografía trágica existente. Siria, Ucrania y ahora Israel-Gaza... y otros cincuenta y cinco conflictos más.

¿Qué está generando esta situación?

Respuesta: hambre, sufrimiento, violaciones, movimientos migratorios y, al final, muerte y muerte.

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez Castejón deberían tener una gran generosidad y ser capaces de llegar a un acuerdo de gobierno conjunto. Las elecciones han dado este resultado, les podrá gustar más o menos a los cuadros de los partidos políticos que representan; pero los ciudadanos hemos votado que hagan un gobierno de coalición y esto lo hemos hecho porque queremos una España unida y solvente. Fuerte ante las adversidades. Situación avalada por más del cincuenta y seis por ciento de los que fuimos a votar.

Los españoles no queremos confrontación deseamos unidad. En esta tesitura estamos más del ochenta y cinco por ciento de la población.

¿Tan difícil es que lleguen a un acuerdo? Ambos deberían dar un paso a un lado en las negociaciones, dejando que dos mujeres, una de cada partido, negociaran un Gobierno de coalición y tanto uno como otro aceptaran los acuerdos a los que ellas llegaran. Dos mujeres que propusieran un gobierno de coalición solvente y serio.

Estamos viviendo momentos convulsos cuya realidad nos obliga a construir una sociedad que busque la unidad.

Hay que estar atentos a no dejarnos arrastrar a lo que casi vive medio mundo, para ser más exactos un porcentaje de un veinte por ciento de la población más o menos.

Santa Teresa dejó escrito: “Son estos tiempos recios y son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos”. Autobiografía espiritual en 1562 (Libro de la Vida 15.5). Hoy, por cierto, celebramos su festividad: Santa Teresa de Ávila.

Esto puede servir tanto a cristianos católicos como a personas no creyentes. Convendría que tanto Feijóo como Sánchez meditaran al respecto logrando realizar una hermenéutica acorde a lo que estamos viviendo.