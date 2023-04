Casi un 40% con el separatismo y la violencia

Hay diversas formas de “leer” los sondeos electorales que aparecen a menudo con vistas sobre todo a los comicios de diciembre. Si observo el de Sigma Dos y tengo en cuenta una posible alianza entre Podemos y Sumar más los votos del PSOE, encuentro que casi un 40% de los encuestados coquetean con el separatismo y la violencia puesto que, terminadas las mayorías absolutas por el momento, las tres fuerzas políticas han estado coaligadas con ERC y Bildu hasta hoy, luego imagino que ese 40% es simpatizante del separatismo y la violencia y/o de un cambio de rostro profundo para España. Se supone que Sánchez quiere a Yolanda Díaz para terminar con este maridaje, pero mientras la ley electoral favorezca tanto a los votos nacionalistas y Díaz vaya junto con Podemos el asunto seguirá ahí. A su vez, no es probable que Díaz ni Sánchez extraigan ellos solos votos como para gobernar sin el apoyo de Podemos, ERC y Bildu.

Que casi un 40% de los encuestados pueda apoyar una continuidad de lo que hay nos lleva forzosamente al conflicto y grave. Si están en el gobierno otra vez, porque aparecerá el tema catalán al que se unirá el vasco y, más adelante, el gallego. Tal vez tengamos entonces referéndum de autodeterminación y, si no, trifulcas en las calles con derecho de pernada para los violentos, sea en Cataluña o en Euskadi. Puede que se inicie un proceso de reforma de la constitución del que podría desprenderse el fin de la monarquía y una España confederal.

Si, por el contrario, vence la derecha y nos colocamos ante un gobierno PP-Vox, violencia en las calles y obligación del nuevo ejecutivo de eliminar en plan bolchevique -esto es, cuanto antes- las leyes aprobadas por el gabinete Sánchez que tanto permiten la violencia y el atentado contra quien se supone que posee el monopolio de la violencia: el Estado.

Creo que Vox es capaz de liquidar la dictablanda instaurada por la izquierda para colocar la suya. Del PP dudo, de la firmeza de Feijóo, dudo, tengo el precedente Rajoy que ni con la mayoría absoluta en su bolsillo tuvo valor para llevar a cabo un programa acorde con la ideología de su partido. Caso de que el tándem Abascal-Feijóo funcionara en este aspecto, también tenemos asegurada la conflictividad y más si se aplica el 155 en Cataluña, con lo cual ese espíritu supuestamente en decadencia del separatismo es posible que se viniera arriba. Y los votantes del PP-Vox que sean creyentes ya pueden rezar para que, si hay victoria electoral y coalición, como los sondeos pronostican -salvando el del CIS que se elabora para animar al voto PSOE- no ofrezcan ambas siglas el espectáculo de división que han ofrecido y ofrecen los integrantes del gobierno actual.

Ahora bien, si Vox no se queja del PP como Podemos se queja del PSOE, ¿cómo van los electores a ver las diferencias entre ambas formaciones? Los humanos nos hallamos perenemente en conflicto y, al mismo tiempo, estamos condenados a entendernos. Como por el momento no nos encontramos ante el peligro de que el Poder -con P mayúscula- vea amenazados sus privilegios -como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y en nuestra guerra civil- los políticos juegan a la sopa de letras en lugar de formar dos o tres partidos y que los conflictos se lleven por dentro. El humano posee un impulso egoísta y centrífugo que lo obliga a dividirse. Entonces, o bien intenta auto-implantarse la razón y la disciplina o bien todos los electores deben ser conscientes de esto y no asustarse cuando contemplen lo que contemplan a diario en sus vidas: la confrontación verbal u otra más o menos violenta. Si no somos capaces de soportar eso, mayoría absoluta a los Vox del mundo y que aparezca un Nuevo Orden Mundial porque yo creo que los líderes mundiales de la derechona no le van a hacer mucho asco a Putin o Xi Jinping. A eso se le llama cambiar libertad por seguridad y paz, ¿la paz de los cementerios?