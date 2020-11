Celaá, ¿para qué has hecho la ley?

Aquí el gobierno que no haga una ley de educación nueva parece como si le faltara el aire. Anda que no formó la izquierda follón con la ley Wert y a mí no me disgustaba la reválida y eso de aprobarlo todo para ser un hombre de provecho (o una mujer). Tenía sus defectos, pero con ella nos hemos ido apañando y sirvió para que muchos colegas progres y no progres de la universidad sudaran más la camiseta. Ha sido llegar otro gobierno y al ataque Lucas, contra Wert y Rajoy, bandidos de la pradera. Si llegaran otros, otra vez al ataque. Lo que quiero destacar hoy es que leí la entrevista que El Confidencial le hizo a la ministra y me asaltaron dudas elementales.

Pregunta. Se dice que la ley ataca o daña a la educación concertada.

Respuesta. Eso no es así. El título cuarto de la LODE se mantiene absolutamente intacto.

Pregunta. Entonces, ¿por qué la protesta de los centros concertados?

Respuesta. Porque realmente hasta ahora había una carrera en la llamada demanda social, lo que era un error desde nuestro punto de vista porque la educación es un derecho y no una mercancía.

Pregunta. Otra de las acusaciones: con la ley tendrán que cerrar los colegios de educación especial.

Respuesta. Esto es falso.

Pregunta. ¿Garantiza que pasados esos 10 años esos colegios especiales se mantengan y sus padres van a poder elegir que sus hijos vayan a esos colegios especiales?

Respuesta. Al cabo de 10 años esos colegios especiales seguirán existiendo.

Pregunta. Asociaciones relacionadas con estos niños y estos colegios especiales se quejan de que no se les ha consultado.

Respuesta. Esto no es así.

Pregunta. Le insisto con un ejemplo: ayer Bertín Osborne hizo público un vídeo en el que hablaba de su hijo, dependiente total, y denunciaba que con la ley va a dejar de ser atendido porque tendrá que dejar el colegio especial en el que está, ¿qué le puede decir?

Respuesta. Le digo que eso no va a ser como dice. Le digo que su hijo va a seguir siendo tratado en el centro de educación especial al que asiste.

Pregunta. Otra polémica: la ley elimina el castellano en la educación en comunidades con lengua propia.

Respuesta. Es otra falsedad. No es así.

Pregunta. ¿Un padre o una madre en Cataluña que quiera que su hijo estudie en castellano, puede hacerlo?

Respuesta. Eso lo tiene que proveer la comunidad, las administraciones públicas, pero claro que puede y podrá.

Pregunta. ¿Se elimina la religión de los colegios?

Respuesta. No se elimina la religión de los colegios

Pregunta. Otra acusación es que se adoctrinará a los niños con la asignatura de educación en valores.

Respuesta. En absoluto. Esto sí que es una 'boutade' absoluta.

Pregunta. Se dice que se desincentiva el esfuerzo porque se puede pasar de curso con suspensos.

Respuesta. Esta es una equivocación absoluta.

Ya sé que he descontextualizado las respuestas porque no están completas, quien desee la entrevista entera ya le he facilitado el enlace. Pero así, extrayendo la sustancia de las respuestas, me pregunto para qué ha hecho una ley nueva la ministra, si todas las acusaciones son falsas se deduce que lo que había no estaba tan mal. Me pregunto también por qué ese movimiento vehicular subversivo en contra el pasado domingo por las calles de España. Esto qué es, ¿amor a la educación o a no perder influencias y dinero? ¿Acaso le faltan agallas a la ministra para hablar con claridad y defender sus ideas?, ¿necesita la puñalada posmoderna? La verdad será revolucionaria, pero, ¿existe? ¿Qué se esconde detrás de todo el asunto?