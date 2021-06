Cerebros cobardes y vagos

Han estado ahí toda la vida, pero en la posmodernidad abundan y se dejan ver sin recato ni pudor alguno gracias a las nuevas tecnologías. Se dejan ver sus ideas porque sus propietarios suelen ocultarse, tirar la piedra y esconder la mano. Son gente encabronada con lo que sea, que en lugar de preguntar, contrastar las ideas que reciben y contraargumentar sobre bases de cultura sólida, prefieren lanzar el escupitajo sobre la cara de quien escribe, eso es más cómodo, más fácil, más digno de un cerebro vago y cobarde, he ahí su seña de identidad, su minuto o segundos de gloria, yo se los estoy otorgando en estos momentos, tienen tan escasa autoestima que encuentran placer y amargura en pontificar e intentar crucificar a los demás en estos foros de autocomplacencia que son las redes sociales y otros.

Lo peor para ellos es que no insulta ni ofende quien quiere sino quien puede y este personal encierra escasísima riqueza interior, está ahí para hacer bulto y ser bufones del imperio del chip, un personal con el que con sumo gusto se llevan a cabo obras de caridad para que se sientan alguien cuando en realidad sólo son algo.

Aquí cada cual va a su bola para intentar ser el rey del mambo y como en el mundo tiene que haber de todo a estos les ha tocado el oficio de lanzar mierda desde un cerebro que no tiene capacidad para otra cosa, es cobarde, es vago, en lugar de hacer un esfuerzo para mirar la vida desde la heterodoxia, la prudencia, la ciencia, como poseen una mente llena de bilis, por algún lado tendrán que expulsarla, sus taras interiores los dominan, nunca preguntan, disparan y ya está, sólo que las balas que brotan de sus labios y de sus dedos son de fogueo.

Ya dijo Umberto Eco que las redes sociales permiten hablar al que va al casino o al bar de la esquina a decir idioteces y nadie le echa cuenta o bien le dicen que se calle y no diga majaderías. En estos días el tonto del pueblo pretende hacer un reloj gracias a que el sistema de mercado -al que dice combatir en nombre del progresismo- le facilita unos cacharritos a través de los cuales lanzar invectivas a diestro y siniestro. Pobrecillos, hay que tener piedad de ellos y al mismo tiempo defenderse de ellos porque la cobardía y la flojera son virus que se extienden con facilidad y como se les dé cancha sin ponerlos en su sitio al final una minoría de débiles mentales se ha hecho con el dominio de millones de cerebros. No olvidemos a esos especialistas como la psicóloga Cordelia Fine cuando afirma que el cerebro común no busca la verdad sino sobrevivir, utilizando por ejemplo etiquetas para no tener que trabajar y no enfrentarse con tareas complicadas. Así, el catalán es un tacaño, el negro o es inferior o es bueno por naturaleza, el andaluz es vago o Ramón Reig es un facha porque ha escrito esto o lo otro, sin tener en cuenta lo otro que también ha escrito.

No uso redes sociales, escribo lo que creo que debo escribir, lo publico y al final de mes este diario me comunica la repercusión de mis textos. En mi afán de comprender el mundo, no tengo tiempo para más utensilios que no sean al correo electrónico o los mensajes instantáneos del móvil. Pero son numerosas las personas que me informan de las acusaciones e insultos que lanzan contra mí los cerebros cobardes y perezosos. ¿Qué saben de mi pensamiento? Nada, podían saberlo, pero prefieren su protagonismo a base de intentar insultar o vejar. No tienen talla para eso, ni les interesa preguntarme, les interesa su triste notoriedad y yo me siento honrado con otorgarles la limosna de que a través de mis ideas ellos puedan expresar sus rabias procedentes de sus cerebros vacíos y cobardes.

Es necesario ayudar al vulnerable pero no dejar que se extienda su baba y lo están logrando, millones de personas los leen, los repudian en privado, pero sienten miedo de replicarles con el argumento de que es inútil. Estoy de acuerdo en que la porquería debe existir, eso es inevitable, pero no hay que permitir que lo acabe por inundar todo porque entonces las infecciones se extienden. Si existen los dictadores y los insultadores es porque los demás lo permitimos. Que ladren todo lo que quieran, están en su derecho, pero si no se les replica de vez en cuando, algún día vendrán por nosotros y como estuvimos callados todo el tiempo, nadie podrá defendernos de la inmundicia.