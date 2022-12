Charo está hasta el “moño” (sólo un poquito)

Le pedí a Charo que me hiciera el favor de freírme un huevo y me dijo que estaba un poquito hasta el piiiiiii . Le respondí que si sólo era un poquito me podía hacer el favor porque yo tenía la pierna mala por una caída y no hubo manera, o hacíamos un cohuevo frito o me lo hacía yo. Y uno por otra el huevo sin freír. Hasta ahora, mi Charo había sido un sol, pero una tal Belarra me la ha subvertido, ya lo decía Franco, la subversión nunca descansa y ahora menos que se ejerce con teclas a larguísima distancia y con los mismos objetos que se tienen gracias al poder al que se desea derrotar, ese poder patriarcal que obliga a freír huevos y al que es justo mandar a freír espárragos que no todo lo va a cocinar mi Charo.

Tiene razón Belarra, ella, igual que Tip y Coll nos enseñaron cómo se llena un vaso de agua, nos muestra el camino hacia la cofritura de un cohuevo. A mi Charo me la tiene captada para su causa y a mí también, ha sido una cocaptación, dos personas verdaderas y un sólo huevo. Mi Charo y yo, su seguro servidor, nos codirigimos a la cocina. Yo iba un poco renqueante por mi pierna amoratada a causa de un golpe y cojeaba, de ahí que ella, en solidaridad conmigo, se hiciera la coja también, ya éramos iguales, asimismo, en ese aspecto.