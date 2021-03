Chema Blanco, ¿director de la Bienal?

No le resulta fácil al Ayuntamiento de Sevilla encontrar un nuevo director para la Bienal de Flamenco, sobre todo si, según supe anoche mismo, suelen tener en cuenta la opinión de periodistas que si no les gusta la elección podrían hacer campaña en contra, por el poder mediático que tienen. Si es cierto, cuesta entender que en un festival de cuatro décadas se anden con esos cuidados. Será porque se equivocan bastante, como lo demuestra el hecho de que la cita jonda hispalense haya tenido ya tantos directores, y una directora. Suena con fuerza el cordobés Chema Blanco, director artístico del Festival de Nimes desde 2018, empleado un tiempo en el ICAS y representante durante años de Israel y Pastora Galván, los bailaores sevillanos. Suenan a la vez otras personas, pero anoche tomaba fuerza el cordobés y nuestra fuente es bastante fiable. Podría ser el hombre y la verdad es que va siendo hora de que haya nueva dirección porque los meses vuelan y hay que preparar una buena programación para la edición de 2022, que debería girar en torno al centenario del Concurso de Cante Jondo de Granada, en el que Sevilla tuvo un enorme protagonista, puesto que sus ganadores fueron sevillanos: el moronero Diego Bermúdez Cala El Tenazas, y el entonces niño Manolo Caracol. Sevilla, pues, está obligada a tomar parte en los fastos del centenario del certamen y la Bienal a aportar su granito de arena. Si se confirma el nombramiento de Chema Blanco como nuevo director de la cita sevillana, será polémico porque todo fue llegar al Festival de Nimes y cambiarlo para peor, siempre según algunos artistas, que no han visto nada bien la nueva línea del festival francés por excelencia, sin olvidar el de Mont-de-Marsan. Si es verdad que los aficionados que suelen venir a la Bienal desde distintos lugares del mundo quieren un flamenco clásico, que lo es, parece que no sería la persona idónea. En cualquier caso, sería el octavo director, si no me equivoco. Uno cada cinco años, que no está mal. Parece ser que mientras hay o no nueva dirección, alguien del equipo de la Bienal colocado por Manuel Herrera Rodas está ya viendo cosas para la programación de la próxima edición. Jugando a dirigir.