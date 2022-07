Chema Blanco sigue sin tener idea

Se han presentado las actividades paralelas de la Bienal y constatamos que el todavía director, Chema Blanco, sigue ignorando a Sevilla. Eso sí, nos va a contar lo que significa Extremadura en el flamenco, con el epígrafe Flamenco Extremadura: presente y futuro. Los sevillanos no saben casi nada de la historia del flamenco en nuestra ciudad, pero van a tener la posibilidad de saber sobre el arte jondo en esa hermosa y flamenca región. Que por cierto, empezó su relación con el flamenco porque un ilustre sevillano al que la Bienal ignora, Silverio Franconetti (Sevilla, 1831.1889), el padre del flamenco, puso un café cantante en Badajoz.

Alguna vez he dicho que el festival sevillano podría hacer por la Sevilla flamenca más de lo que hace, que no hace nada, solo vender entradas. Somos una de las cunas principales del flamenco, la más importante desde el punto de vista histórico, pero ahora no somos ni la sombra de que fuimos. Nos hemos quedado sin referencias, sin grandes maestros, y andamos regular de nuevos valores, y el director programa este ciclo de conciertos y charlas sobre la región hermana. Con la colaboración de la Universidad de Sevilla, por cierto, que aún no se ha puesto a estudiar lo que el flamenco significa en nuestra ciudad. En serio, digo.

Por otra parte la Bienal no ha reconocido jamás el gran trabajo de la prensa sevillana para que la cita sea conocida en todo el mundo. Por el contrario, el director atacó no hace mucho a parte de la crítica local, con nombres y apellidos, diciendo que hay artistas que no vienen porque nos temen. Por eso la ha dejado fuera de las actividades paralelas y les ha dado sitio a críticos de fuera de Sevilla, como el arcense José María Velázquez Gaztelu. Habrá sitio para la crítica flamenca, con el patrocinio de la Dirección de Igualdad del Ayuntamiento, pero solo para analizar el papel de la mujer en esta labor. Jamás han organizado nada para reconocer el papel y la labor de críticos como Juan Luis Manfredi, José Antonio Blázquez, Miguel Acal, Emilio Jiménez Díaz o Manuel Martín Martín entre otros.

No entiendo cómo el director de la Bienal ha hecho el intento de irse y no lo han dejado. Supongo que el actual alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que se juega su futuro en las próximas elecciones municipales, se lo habrá pensado porque si la Bienal se queda sin director a falta de poco más de un mes para que se levante el telón, sería un desastre mayúsculo que podría afectarle de manera negativa en las urnas. Así y todo, si lo vuelve a intentar, que le señale el camino.