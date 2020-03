China es mala, no se olvide

Uy, uy, uy, que a la gente se le va a olvidar que China es mala, los medios deberían insistir en ello, a ver si al personal le va a dar por volver a simpatizar con los comunistas y los del PCE se van a tener que despertar del plácido sueño que duermen en el regazo de Podemos y van a tener que trabajar como otrora hicieran sus camaradas ya jubilados o en el otro mundo.

Hago una llamada de máxima urgencia a Jiménez Losantos y a Inda para que multipliquen por mil sus bienintencionados mensajes en sus diarios Libertad Digital y Okdiario, nos va en ello la libertad, hay que intensificar la cruzada y pido a los dioses que Abascal y Smith estén llenos de salud porque se les necesita, el diablo toma formas diversas para confundirnos y China se ha vestido de bondadosa mano que facilita mascarillas, respiradores, regalos anónimos a Tussam y vacunas pero no os dejéis engañar, hermanos, hermanas, debajo de todo eso late un deseo de poseer vuestras almas y colocarlas bajo el yugo marxista-leninista-maoísta, comparado con tal esclavitud el coronavirus es una simple pulga de circo. Por fortuna, ahí está la televisión Intereconomía defendiendo que es China quien ha planeado todo esto para quedarse con nuestras empresas y colocarnos bajo su yugo.

No olvidemos que la bondad se llama EEUU que, aunque tenga 70 millones de personas sin seguridad social o si la tienen es privada y no les cubre lo del coronavirus, eso es fruto de la libertad individual de cada uno porque el que vale, vale, y el que no, se va muriendo en las calles y en los metros porque son víctimas de la selección natural darwiniana por débiles.

No echéis cuenta de esas mentiras y gamberradas que os llegan por los móviles, como el mensaje con el que los aliados del diablo han querido engañar a los sevillanos y que versa así: “Los chinos dicen que después de haber construido un hospital en 10 días, que si queremos el túnel de la SE40 para el viernes”. ¿Creéis que eso puede ser verdad? ¿Acaso no pensáis como el señor alcalde de Híspalis, que cree que es mejor otro puente y con el dinero que sobra sacar de la pobreza a los barrios más necesitados de la urbe hispalense y de la patria toda? ¿Cómo os figuráis que los chinos han podido hacer ese hospital en tan increíble corto espacio de tiempo? Explotando al máximo a los trabajadores y recibiendo la ayuda del mismo Lucifer.

Bueno, y ya que sigan los apóstoles de la democracia y de la libertad que yo he hecho bastante, a este paso me dan el Nobel de la Paz, como a Obama, por haber declarado la guerra al diabólico Gadafi y haber estimulado por lo bajini la construcción del muro de contención contra los desarrapados mexicanos y latinoamericanos en general. Eso sí, el mejor premio lo recibió Obama cuando vino a lo mejó der mundo: Sevilla.

Pero no caigáis en las tentaciones de Belcebú como no cayó Jesús en el desierto cuando se le presentó bajo las más diversas formas. Amén.