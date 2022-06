Cicerón asesora a los candidatos del 19-J

A Marco Tulio Cicerón, nacido en el año 106 antes de Cristo, le pasó como al pez: que murió por la boca, defendiendo a la república y por tanto enfrentándose a César y a los autócratas posteriores como Marco Antonio que lo mandó liquidar por coñazo. Pero qué pico y que cerebro debió tener y tiene aquel hombre. Buscando fundamentar una cita que tengo en la cabeza para elaborar un artículo académico donde, a diferencia del periodístico y del lenguaje político, todo tiene que estar bien fundamentado, me he tropezado con su texto El orador (A Marco Bruto) , y me parece que todo cuanto tienen que saber los candidatos/as a la presidencia de la Junta y demás políticos que estos días hablan y hablan lo tienen ahí.

“Ande, don Marco, demuéstreles usted a esos señores y señoras y a los jóvenes y jóvenas que lo que usted afirma está tan fresco como un grifo de birra y de camino me escribe usted la columna que hoy hace 40 grados y se me está derritiendo el seso. Usted, como está muerto, ni siente ni padece”. “Voy, don Ramón”. “Gracias, don Tulio”. “Empiezo, pero serán unas ideas nada más”. “Hombre, estaría bueno que nos cascara las 81 páginas de su discurso”. “Va entonces”. “Adelante, señor Cicerón”.

“...el orador tendría que considerar tres cosas: lo que dice, cómo lo dice, y cuándo. Nada hay más feraz que los ingenios, sobre todo cuando han recibido algún cultivo. Pero así como las mieses fecundas y ricas no sólo producen espigas, sino también, hierbas muy dañosas a la cosecha, así también de los argumentos hay que descartar muchas cosas pueriles, o ajenas a la causa, o inútiles: en lo cual está el juicio y discreción del orador. De otra suerte, ¿cómo ha de insistir en los argumentos que tienen realmente fuerza?¿Cómo ha de suavizar lo duro u ocultar lo que no puede destruir?¿Cómo ha de conmover o regir a su arbitrio los ánimos, o presentar un argumento que parezca, más probable que el más fuerte de los argumentos contrarios? Y una vez hallado lo que va a decir, ¿cómo lo colocará? Porque este era el segundo punto de los tres. Espléndido vestíbulo y entrada para la causa es el apoderarse de los ánimos en la primera agresión, debilitando y destruyendo las pruebas contrarias, y colocando algunos de los argumentos más firmes al principio, otros al fin, e interpolados con ellos los más leves.

Las inflexiones de la voz son tantas como los afectos del ánimo. Por eso el perfecto orador, cuando quiera mostrarse apasionado y conmover el ánimo de los oyentes, escogerá un tono qué responda bien a la pasión. De esto podría decir mucho si fuera ocasión o tú me lo preguntaras. Diría también algo del gesto y del ademán. Es increíble cuánto importa el buen empleo de estos recursos al orador. El que aspire, pues, a la perfección oratoria, diga con tono espantado y misterioso las cosas atroces, con voz blanda y suave las sencillas, con dignidad y reposo las graves, y en humilde y quejumbroso estilo las dolorosas. Admirable es la naturaleza de la voz humana, que con tres tonos, agudo, grave y circunflejo, produce tanta y tan agradable variedad en el canto.

La misma naturaleza, como si quisiera modular la voz humana, puso en toda palabra un acento agudo, ni en la primera, ni en la última sílaba, para que así siguiera el arte a la naturaleza misma en el deleitar los oídos. El tener buena voz no está en nuestra mano, pero si el educarla y mejorarla. Lo mismo debe hacer el perfecto orador, recorriendo todos los tonos, así altos como bajos, y ejercitándose en el movimiento y en el gesto. La postura será en pie y con la cabeza levantada; el adelantarse hacia los oyentes ha de ser raras veces y no a largos pasos; todavía han de ser más raros los movimientos a derecha e izquierda; no estarán en continua movilidad y agitación el cuello y los dedos, ni éstos irán siguiendo el compás, sino que ha de haber en toda la figura cierta majestad, levantándose o bajándose el brazo, según que la oración sea más elevada o más remisa.

En el convencer está la victoria final de toda causa. Cuantos son los oficios del orador, tantos son los modos de decir. Sutil en el probar, templado en el deleitar, vehemente en el persuadir: aquí está toda la fuerza del orador. Sea la lengua pura y latina, clara y llana: no olvide jamás el decoro. Dos cosas son las que bien tratadas por el orador hacen más admirable el discurso; una lo que los Griegos llaman ética, es decir, el estudio de la naturaleza humana, de las costumbres y de la vida: otra lo que llaman patético, es decir, el arte de mover los afectos. El primer género es elegante, agradable, propio para conciliar la benevolencia; el segundo, vehemente, encendido, arrebatado e irresistible”.

Ea, ahí tienen ustedes. Cicerón cita continuamente a grandes cerebros griegos y de Asia en general. Ahora, que esos simples que hay por ahí sigan afirmando que las Letras no sirven para nada cuando los asesores de campañas políticas no tienen más bemoles que echar mano de Cicerón y de otros de su época y hacer como que han inventado ellos lo que está ahí desde hace bastante más de dos mil años.