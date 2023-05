Cinismo político

El cinismo es un defecto muy frecuente en la clase política, y en algunos, más. Por ejemplo, cuando pretenden justificar su gestión —o su mala gestión— en la de sus antecesores. Pero peor es el de sus correspondientes seguidores, cuando defienden la misma reacción. Es el negativo “—Y tú más”. Creen que las posibles faltas de los anteriores pueden redimir las suyas, incluso cuando se trata de la paja en el ojo ajeno frente a la viga en el propio. El que “los otros” lo hagan mal —dando por supuesto que lo hayan hecho mal—, no puede redimir su mala gestión, ni siquiera justificarla. Y tan grave o más es cuando se trata de un hecho político, como el intento de sus simpatizantes de defender “sus” siglas. Desde estas y otras páginas, nuestra crítica al PSOE está a la vista en las hemerotecas, pero ahora quien gobierna es Moreno y no vale excusarse en lo anterior. Cada cual debe ser juzgado en función de sí mismo, de su comportamiento, de su acción u omisión; nunca en función de terceros e intentarlo es el acto más ruín y rastrero que imaginarse pueda.

Si Juanma Moreno pretende ahora exterminar la vida en Doñana —ya se ha explicado lo que eso supone—, la culpa es de Moreno, sin paliativos. Y es lo que pretende. Además con absoluta consciencia, porque está documentado y se le está avisando. La búsqueda de votos tampoco puede amparar desmanes; a pesar de que pocos votos puede aportarle la destrucción de un enclave único en el mundo, porque no pueden votarle los empresarios de la fresa, multinacionales en su inmensa mayoría, ni tampoco los trabajadores, temporeros/as mayormente emigrantes.

Cuando no hay agua, no hay agua, cuando la cuenca del Odiel-Tinto-Piedras ha perdido casi todo su caudal, no hay trasvase posible. Un mínimo de decencia aconseja no culpar a nadie por no poderse trasvasar un agua que no existe. Y continuar con los pozos —hay que recordarlo lamentablemente, para los desmemoriados voluntarios— lleva a la salinización plena del agua, sentencia de muerte tanto para la superficie de Doñana como para todos los cultivos de la zona. La simulación es grave y peligrosa. Peligrosa sobre todo porque se quiere aparentar la defensa de unos cultivos que están labrando su propia ruina, además del entorno natural, con todas las gravísimas consecuencias ya detalladas en estas mismas páginas. El caso más grave de cinismo político es defender los pozos de la marisma, a sabiendas de que ellos acabarán con la posibilidad de cultivar, porque traerán la salinización del agua, como ya se ha documentado. Y no pasarán siglos para que ocurra.

Pan para hoy para unos pocos (muy pocos) y hambre, mucha hambre para mañana. ¿Quién puede defender un desastre semejante? Seguro, los mismos que ahora podrían votar a Moreno obligándose a creer que está defendiendo la economía del Condado. Escandaloso, que unas simpatías políticas puedan arrastrar un desastre semejante, para encima no defender la economía de la zona, dominada por multinacionales que se llevan los beneficios a sus países de origen.

Doñana es más que Doñana, ya se ha visto. Y la ambición del PP y sus seguidores tampoco se para en Doñana. Ahí están sus luchas, sus votos negativos en el Congreso y el Senado, sus defensas, es decir, su defensa de la oligarquía frente a los derechos de todos. El salario medio en España es entre un cuarenta y un cincuenta por ciento menor que en los demás estados de Europa. Sin embargo, Feijoo, Moreno y todos los diputados del Partido (im)Popular, se han negado en todo momento y se siguen negando a cualquier subida de salarios y pensiones, por pequeña que sea. Alquilar una vivienda en Sevilla cuesta igual que en Suiza y en algunas zonas, más. Pero el salario mínimo en Suiza es de tres mil doscientos euros, aproximadamente tres veces más que aquí. Pero el PP se sigue oponiendo a aplicar medidas para que pueda bajar el precio de la vivienda y de los alquileres. El PP se opone a cualquier mejora a pesar de estas diferencias y de la subida de precios, elevación porcentual que por tanto también eleva el beneficio neto de fabricantes, importadores y distribuidores. Algunos empresarios incluso se están embolsando el IVA cuya exención deberían descontar del precio de venta. Pero contra eso nadie en el PP ha alzado la voz.

Lo de Doñana es el resultado de la política claramente negativa del PP contra las estructuras del Estado y contra el propio pueblo español, especialmente contra el andaluz, y apoyarlo es provocar el desastre y apoyar decididamente la oposición a una recuperación económica y al bienestar social.