¡Claro que ha hecho millonarios!

No todo debe ser estafa, pero raro sí. En especial para quien carece de una preparación económica suficiente, que hace falta una buena información para entenderlo. Todo empieza con la compra de unas monedas antetituladas “cripto” que al cabo de una temporada, normalmente unos pocos años, se han multiplicado milagrosamente. A quien no cree en los milagros sólo le queda la rareza, o creer en el milagro de la moneda revalorizada hasta el infinito. Lo peor es que dicen que es cierto. Se revaloriza, al parecer, por el continuo brotar de nuevos compradores que sigan alimentando el invento. ¿Hasta cuando? Si esa es la dinámica ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse la llegada de nuevos compradores capaces de mantener al alza el valor de las criptomonedas?

Si la cuestión es tan simple como que las nuevas compras sostienen una continua subida del valor de la imaginaria moneda (¿cómo se mantiene la economía sin regulación ni control?), hay que imaginarse el futuro: derrumbe de todo el “cripto-sistema”, aunque no es necesario llegar muy lejos para ver algunas consecuencias; quienes compraron al principio han reunido un cómodo. Habrá que ver resultados cuando, por casualidad, o mejor por agotamiento del sistema —ningún sistema piramidal ha sido capaz de aguantar toda la vida, ni siquiera un periodo de tiempo tan elevado— caiga el valor de esas monedas sin control por ningún Banco Central y por ello mismo sin garantías, no ya de seguir subiendo, sino ni siquiera de mantenerse en los valores actuales.

Peor es no tener que esperar al agotamiento del sistema para ver algunas caídas, las primeras, producto de mentes demasiado abiertas capaces de dominar a otras demasiado confiadas. Es como el caso del nigeriano, el último hasta ahora, que tenía montado su chiringuito sobre la compra de criptomonedas. Desde luego mucho más cómodamente, porque las monedas teóricamente compradas no crecían, es decir, no se revalorizaban, pero el cerebro de la operación consiguió reunión un “capitalito” superior a los dos millones de euros, suficiente para vivir con holgura. Al “inteligente” personaje (hay una cierta tendencia a aplicar el calificativo a quien hace fortuna, da igual cómo) organizador, no le faltaron detalles: escuela de formación para “comprender” el funcionamiento de sus criptomonedas, captación de incautos, con especial preferencia en adolescentes de ambos sexos, todo un tinglado dónde la “inversión” tenía un único fin: engrosar los ingresos del creador dele sistema y los de sus colaboradores, y que, por fortuna, ha sido descubierto. Una estafa menos.

No se insinúa que el negocio de las criptomonedas sea un fraude, puede que el resultado sea real, al menos de momento parece estar funcionando. Pero como negocio sin control, podría prestarse con facilidad a fraudes del tipo del descubierto, en que el destino de las monedas (sin cripto) invertidas en la presunta compra de criptos, tenían un único destino: el bolsillo del avispado elemento y de quienes colaboraban con él. No se trata de desconfiar de todo, sólo de precaverse