Claro que hay poderes ocultos

Se armó un buen revuelo con eso de que Pedro Sánchez afirmara que existen poderes ocultos que quieren una voladura de su persona, de su gobierno y de su periodo de legislatura, pero ya. Pues anda que eso no es viejo. Hay poderes ocultos contra Sánchez y a favor de Sánchez y todos ellos utilizan a los medios como herramientas para sus intereses. Al margen de que los poderes ocultos se han dado en todas las sociedades desde tiempos remotos, la novedad es que desde no hace mucho, históricamente, era contemporánea, en concreto, más o menos desde el siglo XVIII, sobre todo, han sabido estar más ocultos todavía y colocar a los políticos en primera línea para que les den las bofetadas los periodistas y por tanto los públicos porque también está ya probado que, más que opinión pública, existe opinión publicada y que autores como McCombs han demostrado la efectividad de la llamada agenda setting que es, en palabras llanas, de lo que los medios nos dicen que tenemos que hablar y discutir cada día hasta el punto de, a veces, y si somos muy papa fritas, llegar a las manos.

Los políticos suelen estar, si no a gusto, preparados para recibir las cachetadas de los medios que a su vez son portavoces de lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamó “estructura invisible de poder”. Tenemos la punta de un iceberg y la parte sumergida que es la que o no se ve o se ve menos, poco o muy poco. Si supiéramos pelos y señales sobre ella ya no sería el poder y además quedaría inerme ante los otros poderes rivales y enemigos. Vamos, como John Wayne sin pistolas. A ver si creemos que nuestra democracia es la democracia, eso a estas alturas y a ciertas edades es una ingenuidad creerlo. Pero menos da una piedra.

Los poderes en la Roma clásica no estaban ocultos. Daban la cara en el Senado. Los senadores eran a su vez políticos y grandes propietarios, es como si la Botín, el Roig o el Ortega estuvieran sentados en Las Cortes, eso sí que sería interesante, un debate entre Ortega y Echenique. Pero no, ellos van a lo suyo, no tienen tiempo para eso, otros hacen ese trabajo por ellos y ya sólo tener mucha pasta los vuelve bastante invisibles, salvo escándalos inocultables, se les ríen las gracias y los medios esperan a ver si el Roig y el Ortega aportan por fin publicidad de forma explícita porque implícita ya la tienen.

Hay casos en los que el poder oculto ha sacado a sus hombres a la calle pero a los que están diseñados para eso. Por ejemplo, Draghi en Italia o Macron en Francia que son hombres de la banca, no de la política, y se pueden permitir ciertas licencias abiertamente. Al personal le da igual, carece de conciencia histórica porque todo esto ya lo dejó bien sentado Carlos Marx pero, ¿quién narices sabe quién es realmente Carlos Marx si hace un par de cursos un alumno me dijo en el examen del último año de la carrera de periodismo que era un filósofo presocrático?

Al margen de estos despistados zoquetes que se han colado no sé cómo en la universidad, tenemos a muchos otros que han oído campanas sin saber dónde. Marx podría estar equivocado en muchos aspectos pero en este asunto de los poderes ocultos lo bordó y lo remató afirmando que ni esas egregias personas controlan lo que han construido, ¿se acuerdan los que saben de esto?:

“En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se erige una superestructura política y jurídica y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia”.

“La estructura económica de la sociedad”, de ahí se derivan los poderes ocultos y los menos, poco o nada ocultos. Que no son dueños de sí mismos.