Cobalto, coltán... Las baterías asesinas

La escasez de algunos minerales provoca que la gente excave agujeros mortales en las laderas de sus montañas pero, también, que aparezcan las mafias que agravan la sobre explotación de seres humanos que ganan lo justo para vivir si es que viven al finalizar la jornada. La cadena de muerte es extensa y termina siempre en nuestras manos. No queremos asumir (ni siquiera queremos pensar sobre ello) que vivimos bien gracias a que muchos otros viven como buenamente pueden. Sobreviven, diría yo. No queremos asumir que para que usted lea esta columna y el que escribe la pueda editar ha sido necesario que alguien esté muerto y que el ecosistema de un país se encuentre patas arriba.Y esto nos llevará a un lugar que creemos que no existe y que, sin embargo, nos espera: al conflicto que llegará de África, en forma de enorme migración, de terrorismo, de desastre ambiental sin solución... Tal vez a la desaparición como especie, eso sí, dejando atrás millones de kilos de minerales extraídos para creer que somos capaces de llevar el mundo dentro de un móvil.