¿Cobrando sin dar el callo?

Hispanidad es un diario católico muy conservador y liberal en lo económico, su información económica me gusta especialmente, se nota que tiene buenas fuentes y que sabe lo que dice, aunque lo diga a su manera, con su línea editorial. Es muy agresivo con el gobierno, por eso hay que contrastar su información, pero si lo que dice en esta noticia es cierto me parece que hay miles de personas a las que se les llama trabajadores o gente vulnerable con las que hay que andarse con más cuidado que antes porque yo creo totalmente en el esfuerzo y no quiero mantener a nadie que no lo merezca, ya sostengo a bastantes incompetentes en instituciones públicas repetidas y en puestos que deberían ser para técnicos puros que vivan de su sueldo, no para enchufados.

La noticia se titula “El cóctel explosivo para el campo: salarios bajos, falta de trabajadores, coronavirus, poco interés de los parados, “esclavitud” ... y el Ingreso Mínimo Vital”. Y se desarrolla sobre estas ideas:

Al campo le falta mano de obra ahora que hay donde currar porque hay que recolectar, entre otros productos: frutas de hueso -nectarinas, albaricoques, melocotones, ciruelas, cerezas y nísperos-, ajos, cebollas, patatas y espárragos.

A los bajos salarios del sector, la falta de trabajadores, el coronavirus, el poco interés de los parados y a las alusiones a “esclavitud” de la ministra de trabajo, se suma el Ingreso Mínimo Vital (IMV), recientemente aprobado en el Congreso, que complica aún más el panorama de los agricultores.

Todo, a pesar de que “la propuesta que impulsó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de que los parados que aceptarán trabajar en el campo podrían compatibilizar la prestación de desempleo con un sueldo agrícola se ha prorrogado hasta el mes de septiembre, son pocos los que han aceptado doblar el lomo... cuando pueden ganar más sin hacer nada. Pero el campo necesita 25.000 trabajadores, según ha informado El Economista”.

Bueno, ya tenemos dos fuentes, Hispanidad y El Economista que también es un buen periódico, dentro de lo normalito que suelen ser todos: o a favor o en contra del gobierno, poco más, si tuvieran que ser comparados con las exigencias científicas no aprobarían desde luego, pero es lo que hay.

Hispanidad termina diciendo: “conviene destacar que si con la prestación de desempleo, ya había muchos que preferían percibir ésta a trabajar, ahora el IMV viene a aumentar esta tendencia: será un alimenta-vagos, al ofrecer 462 euros por no dar palo al agua y hasta 1.010 euros mensuales (si se trata de una familia de cuatro miembros). El Gobierno social-comunista no está por fomentar el trabajo y el esfuerzo, sino todo lo contrario: si la telebasura (programas tipo Gran Hermano o Sálvame) vende a los jóvenes la idea de hacerse millonario por entrar en un concurso, desde Moncloa ahora se alimenta aún más la vagancia y ganar dinero sin hacer nada”.

Como esta gente es mala, mala, por ser de derechas y católica, no sé qué pensar, pero, ¿y si es cierto? Puesto que ahora ya no me dedico al periodismo al cien por cien lo voy a dejar apuntado y que cada cual trabaje para comprobarlo. Yo me lo creo, la victoria electoral de Pedro Sánchez comprando votos como Cánovas y Sagasta en el XIX pero a lo siglo XXI, acaba de empezar y el presi tiene aún unos añitos en los que tirando de unos y de otros podría llegar a una nueva victoria, los sondeos de Abc dicen que las derechas ganan pero no es así porque son los nacionalismos quienes tienen la llave. El titular gozoso que nos han largado es engañoso y hay que leerse la noticia entera para comprobarlo. ¿Quién lee hoy una noticia entera?