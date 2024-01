Dentro hay sitio

Tiempo para vivir con calma y autenticidad el ser cofrades, miembros de corporaciones centenarias muchas, con fidelidad a unas reglas, amor a unas advocaciones y fervor a unas imágenes sagradas. Para escapar de la superficialidad que merodea por este mundillo, de la banalidad que amenaza con ahogar nuestras expresiones religiosas más sentidas o del ruido kofrade que va ascendiendo escalas hasta hacerse ensordecedor.

Hay sitio en los cultos de las hermandades para todos nosotros y muchos más que serán, seguro, bienvenidos. Allí Cristo nos espera, las iglesias, que son nuestra segunda casa, nos acogen y las hermandades, nuestras otras familias, nos aguardan. En las celebraciones en los templos que ahora llegan no pesa tanto el incremento de participantes como en otras manifestaciones cofrades, no hay excesos en el protagonismo de lo accidental ni sobrevaloración de los aspectos secundarios de las cofradías. Nos presiden Él y Ella, y en torno a sus plantas los hermanos reunidos como hace años, como hace siglos. En muchos casos, familias enteras alrededor de las imágenes, aunque esta realidad -que no atraviesa su mejor momento en nuestra sociedad- también empiece a flaquear en las hermandades. Habrá que estar atentos para que este pilar fundamental de las cofradías como han sido las familias, en muchos casos generaciones de abuelos, padres, hijos..., no venga a menos, y la trasmisión de la fe y de la vida cofrade interior se vea erosionada irremediablemente.

Domingos festivos de quinarios y funciones principales desde este final de enero hasta que llegue la Pascua de la primavera. De besapiés y besamanos, vía crucis y traslados de las imágenes, que nos harán vivir entrañables momentos cerca de ellas y de nuestros hermanos. Días de comidas de hermandad y convivencia, en los que brilla la más auténtica vida de hermandad. Tiempo para acudir y llenar las hermandades hacia adentro, para cruzar desde el ruido de la calle hasta el silencio y el recogimiento que envuelve su corazón, el que vive todo el año en los retablos y capillas y que ahora preside los presbiterios en hermosos altares de culto. Donde no se respira tanta saturación, agobios ni masificación. En el interior de los templos hay espacio suficiente. Es cuestión de pasar hacia dentro, hay sitio para todos.