Colgar hasta la muerte en Irán

No se trata de respetar otra cultura, ni de entender sus tradiciones más arraigadas; no se trata de asumir la existencia de otro Dios o del mismo llamado de forma distinta; la cuestión no es saber con exactitud cómo ven el mundo en un país distinto para justificar lo que hacen. No se trata de eso porque, muchas veces, es imposible. Se trata de defender la vida de los hombres y mujeres del mundo entero, la dignidad de las personas que pueblan el planeta; se trata de vivir en un mundo mejor. Lo que hemos venido a hacer aquí es eso y no colgar a la gente del cuello hasta que muere, en público para amedrentar a otros, de forma injusta.

El futbolista iraní Amir Nasr-Azadani (26 años) podría ser ejecutado en una plaza pública de Irán por hacer campaña a favor de los derechos civiles de sus compatriotas. Según el Gobierno iraní ha hecho la guerra contra Dios. Un Gobierno que usa a Dios para justificar sus tropelías tiene los días contados. Siempre fue así. El caso es que ya están ejecutando a otros detenidos en las manifestaciones que se han extendido por todo el país. Una pena y un auténtico desastre. Ejecutan a los suyos en público para que se puedan publicar las fotos en redes.

Si alguien quiere justificar la pena de muerte debe tener bien construido el discurso porque eso de matar a los malos es bastante discutible. Aunque solo sea para evitar la muerte de inocentes en el patíbulo, que son condenados por error o por una manipulación de pruebas nefasta y traicionera o por cualquier otra razón, aunque solo fuese por eso, la pena de muerte no debería existir. Pero si, además, estamos hablando de una ejecución por diferencias en la forma de pensar o por ideas que van en contra de una forma de hacer política, la pena de muerte se convierte en algo inadmisible, insoportable e injustificable.

Acabar con la vida de alguien por su forma de pensar convierte al que perpetra esa tropelía en un asesino sin escrúpulos y el peor ejemplo de lo que un ser humano representa en el Universo. Ya puede ser una persona o un Gobierno. Y por mucho que se intente explicar algo así, las razones por las que se cuelga a alguien del cuello hasta morir, el fracaso se convierte en la última estación del viaje.

En el mundo se persigue y se asesina a otros que piensan distinto, a otros que ejercen una sexualidad distinta a a que el canon recoge como única y pura y esas zarandajas, a otros que adoran dioses diferentes al que la mayoría reza para suplicar. En el mundo ocurren cosas horribles. Y miramos hacia otro sitio. Y decimos escandalizarnos al calor de la calefacción central. Cualquier ejecución que se produzca en Estados Unidos, en China, en Japón o en Irán, se convierte en el gran fracaso de la Humanidad.

El Gobierno iraní está condenado a fracasar por su brutalidad, por querer acabar con el pensamiento libre, por la opresión que ejerce contra su pueblo. Y cada persona ejecutada se convertirá de inmediato en un mártir, en un héroe. Se equivocan.