Comamos ya mantecados, llega el fin del mundo

Por lo que nos dicen del asunto de Ucrania y Rusia, hay que empezar ya a comprar y comer mantecados. Y el ayuntamiento no tiene que preocuparse tanto por cuándo va a encender las luces de Navidad ni cuántas va a prender para ahorrar lumbre. Si sobrevivimos, puede que tengamos que celebrar la Navidad con velas que, mira, no estaría mal, quedaría más auténtico porque cuando nació Jesús las bombillas más relucientes eran las antorchas. Hay que empezar ya, la Nochebuena, podría ser el Día de la Raza, el 12 de Octubre, que ahora no se llama de La Raza pero eso qué más da para lo que nos queda a la raza que menos razona de todas las razas del planeta. La lotería de Navidad debe celebrarse de inmediato para que los agraciados construyan bunkers y túneles en los que meterse cuando lleguen las bombas atómicas. Los milmillonarios y muy ricos me dicen los medios que tienen los suyos y los mandos de las altas potencias también, de modo que está asegurada la continuación de los más idiotas de la raza para que dentro de unos siglos ocurra lo mismo que parece que está a punto de ocurrir. A ver si con el dinero de la lotería se pueden soterrar más túneles en los que se escondan personas inteligentes.

El mes de noviembre de este año puede hacer más honor a su nombre: mes de los difuntos y difuntas. Mientras, apliquémonos el dicho: “Muera Marta, muera harta” de polvorones, mantecados y, si se puede, algo de jamón y langostinos. Cuando dentro de veinte siglos o más los arqueólogos deseen estudiarnos, estaremos como los cadáveres de Pompeya, abrazaditos los unos a los otros, como hermanos, seremos los paganos de las locuras de los locos que están en el poder, unos locos que son tan estúpidos que son capaces de perder todos los macro negocios que han levantado colaborando empresarios gringos con rusos, chinos, árabes y de todas partes porque ahora los negocios ya no los hace Pepe abriendo una tienda, eso es pan para hoy y hambre para mañana. El Lagoh ése se irá a hacer puñetas y todos los montajes de ilusiones, mentiras y luces de neón que pululan por el mundo. Habrá llegado la deflación total, no habrá clientes.

¿Y todo por qué? ¿Sólo por un loco llamado Putin? No, también por unos locos que volvieron loco a Putin, que no respetaron la palabra dada a Gorbachov de no extenderse hacia el Este de Europa con los cañones de una OTAN que había sido fundada para combatir al comunismo y el comunismo había sido superado en Rusia, ¿a qué venía tanto despliegue militar? No toleraban a un Putin en su club, estaba reconstruyendo el poderío de Rusia, pero sí toleraron a un payaso borracho como Yeltsin y, antes que a Lula, sí toleran a un señor llamado Bolsonaro que está destruyendo la Amazonia, lo cual es ya declarar una guerra al planeta entero.

La situación es la siguiente, según informaban ayer los medios: Putin está desesperado, quiere ganar la guerra y para eso lanzará bombas atómicas de bajo perfil. ¿Qué hará entonces EEUU, ojo, no la OTAN, sino EEUU que es quien ordena y manda ante el vergonzoso vasallaje de Europa? Pues EEUU dice que lanzará bombas nucleares contra el ejército ruso en el 15% del territorio que ocupa en Ucrania y además destruiría la flota naval de guerra más poderosa de Rusia. O sea, que matará a todos los ucranianos pro-rusos que haga falta, a los soldados rusos, a sus barcos de guerra y a quienes estén por los alrededores. Muy chulo, los gringos están en su salsa: matando. ¿Y qué hará entonces Rusia? ¿Lanzará sus armas atómicas contra EEUU para morir matando? ¿Qué harán los Tesigo Tesigo de la OTAN? ¿Tirar más bombas atómicas?

Esto, o se empieza a arreglar con una retirada a tiempo de Putin, o se sientan con él sus enemigos para no hacer leña del árbol que está debilitado pero no marchito ni muchos menos, o sus camaradas retiran a Putin o nos vamos todos a comprar los mantecados para celebrar anticipadamente nuestra última Navidad. Y eso sin contar que alguna bomba no caiga en zonas chinas, coreanas del norte o iraníes y todos respondan en nombre de la paz.