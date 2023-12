¿Cómo afrontar los conflictos familiares en Navidad?

La Navidad es una fiesta que tiene un significado religioso, pero también cultural y familiar. Es una época de celebración, de compartir, de agradecer y de renovar la esperanza.

Para los cristianos, es una oportunidad de recordar el amor de Dios por la humanidad y el mensaje de paz y salvación que trajo Jesús al mundo. Para muchos otros, es una ocasión de reunirse con los seres queridos, de disfrutar de la comida y de hacer felices a los niños.

Sin embargo, también puede ser una fuente de conflictos y tensiones, debido a las diferencias de opiniones, a los problemas no resueltos, las expectativas no cumplidas, las obligaciones sociales, el estrés económico, el duelo por los seres queridos ausentes, etc. Por eso es importante saber cómo evitar o afrontar los conflictos familiares en Navidad.

Desde mi punto de vista, desde mi reflexión y experiencia, te dejo algunas sugerencias para tener paz en estas fiestas:

■ No culpes a la Navidad de los conflictos. Los conflictos y tristezas que surgen en Navidad no son causados por la Navidad en sí, sino por las situaciones o emociones que ya existían antes y que se intensifican o se manifiestan en estas fechas. Es importante que identifiques cuáles son las causas reales de los conflictos, y que los abordes de forma constructiva, sin esperar a que se solucionen solos o a que desaparezcan después de las fiestas.

■ Acepta que ninguna familia es perfecta. No te dejes influir por la imagen idealizada que se nos presenta de la Navidad en los medios de comunicación y no te compares con otras familias que parecen más felices o unidas. Cada familia es única y tiene su propia manera de relacionarse. Lo importante es que respetes y valores a tu familia tal como es, y que busques lo positivo en cada situación.

■ Crea tus propias tradiciones. No te sientas obligado a seguir las tradiciones familiares o sociales que no te gustan o no te hacen sentir bien. Puedes crear tus propias tradiciones, adaptar las existentes a tus preferencias o a tu situación, o simplemente prescindir de ellas si no te importan nada. Lo importante es que hagas lo que te haga feliz, y no lo que se supone que debes hacer.

■ Puedes celebrar la Navidad como quieras, con quien quieras y donde quieras, siempre que respetes a los demás y a ti mismo.

■ Cuida de ti mismo. La Navidad puede ser una época de mucho estrés, cansancio y agobio, si no te organizas bien y no te das tiempo para descansar y relajarte. Es importante que cuides de tu salud física y mental, y que dediques tiempo para hacer lo que te gusta y te hace sentir bien. No te excedas con el alcohol, la comida o los gastos y busca un equilibrio entre el dar y el recibir. No te olvides de ti mismo, y recuerda que tu bienestar es lo primero.

Espero que estas sugerencias te sean de utilidad y que puedas disfrutar de estas fiestas con más armonía y tranquilidad. Recuerda que la Navidad es lo que tú quieres que sea, y que tú tienes el poder de elegir como vivirla, lo importante es que tengas la esencia de paz y amor de la Navidad en el corazón.