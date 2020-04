¿Como caídos en una guerra?

Habrá homenajes póstumos, claro. Como para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esto es una guerra, cuando pase un poco la pandemia montará un circo mediático y habrá una velada en honor de los caídos en el campo de batalla. No acabo de encajar la tragedia que supone la muerte de tantas personas mayores, miles, la mayoría en residencias de ancianos, que para mi madre eran “mataderos”, y eso que nunca vio una ni desde lejos. Quizá en alguna película, aunque jamás se las creyó. Cuando veíamos una juntos y se percataba de que sufría, siempre decía: “Pero si eso es todo mentira, tonto”. Lamentablemente, esta película del coronavirus es algo verídico. Y es bastante macabra, por cierto, por lo que me han contado amigos médicos o enfermeras, que, según dicen, les costará reponerse, y mira que habrán visto cosas. La carga viral de un fallecido por el Covid-19 , es impresionante, de ahí que no dejen que nadie los vea, ni siquiera los hijos. Puede morir en Lorca y aparecer en un tanatorio de Cartagena, pero ni se te ocurra llamar para ir a verlo porque te dirán que ha muerto dignamente, rodado de enfermeras cubiertas con improvisadas batas de bolsas de basura y mascarillas de usar y tirar. No por una cuestión de seguridad, sino porque no hay otras mascarillas.

Hay que ponerse en el lugar de ese hijo que lleva a su padre a un hospital sabiendo que lo más probable es que no volverá a verlo ni vivo ni muerto. Escuché contar por la radio a un señor que llevó a su padre a un ambulatorio y que no volvió a verlo. Le tuvo que decir a su madre que su amado esposo había desaparecido para siempre, poco menos que en combate. A la semana, era ella la que caía mala con coronavirus y, según contó el hijo, con una entereza de otro mundo, la tuvo que llevar poco menos que arrastrándola hacia el coche porque no quería ir al ambulatorio, del que su marido no salió o lo hizo en una caja de pino con rumbo a un lugar desconocido.

Los van a homenajear como si fueran caídos de una guerra, con honores de víctimas bélicas, pero eran solo personas mayores que, muchas, miles, habían sido apartadas de la sociedad en nombre del progreso. Me viene ahora a la cabeza una soleá que cantaba un cantaor del siglo XIX, Ramón el Ollero, de Triana, cuando supo que tenía tuberculosis:

Estoy ético de pena,

nadie se arrime a mi vera,

que el que de mi mal se muere

hasta la ropa le queman.