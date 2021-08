¿Cómo conseguir que un adolescente o un joven lea en verano?

No voy a gastar el tiempo; lo diré ya mismo: no existen planes infalibles para lograr que alguien lea un libro. En el caso de los jóvenes la cosa se pone casi imposible. Y ahora trataré de maquillar este hachazo que acabo de dar a mis lectores...

La lectura es un acto individual, voluntario y necesario. Así de sencillo. Y esto hace que obligar o sugerir libros, ritmos de lectura o cualquier otra cosa al adolescente tenga un efecto bastante dudoso.

Sea como sea, la primera cosa que hay que tener clara es que un adolescente suele copiar a esa persona a la que admira por alguna razón. Es decir, si usted está deseando que su hijo lea y usted no lo hace, la cosa se pone imposible; si usted ha dimitido como padre o madre y ha dejado que su hijo se encuentre secuestrado por su teléfono móvil, la cosa se pone imposible; si nadie puede marcar la senda que lleva a la lectura (recomendaciones, explicaciones y búsqueda de intereses) la cosa se pone imposible; si el ídolo de su hijo es un patán que publica bobadas en las redes sociales y tiene decenas de miles de seguidores por ello, la cosa se pone imposible.

No logrará que su hijo lea si usted no lo hace o insiste en que un chaval de 15 años se meta, entre pecho y espalda, las «Cartas marruecas» de José Cadalso. Los jovencitos solo leerán si lo que tienen entre manos les interesa. Por muy ridícula que nos parezca una lectura, debemos dejar que lean lo que quieran leer. Más adelante, si llegan a descubrir el placer de encontrarse con la ficción, ellos solos van buscando otro tipo de obras. Es cuestión de tiempo. Las imposiciones funcionan muy mal. Y los premios son igual de malos. Eso de dar un euro al niño si lee cada noche es un mal plan. La lectura debe ser un premio en sí mismo y si se paga por ello lo estamos convirtiendo en una tortura. Hay que leer con gusto, buscando explicaciones y formas nuevas de descubrir el universo. Cualquier otra cosa suele ser un parche.

Seamos prácticos. Recomiende a su hijo adolescente libros cortos o libros de relatos. Sí, no pasa nada por tener este tipo de criterios. Si el joven lee un relato de Poe y está una tarde con él, sentirá menos rechazo que si tiene que leer el mismo libro durante semanas. Las cosas están así y hay que asumirlo. ¿Usted ha comprado a su hijo un teléfono móvil con doce años? Pues este es el resultado.

Si el libro que le gusta a su hijo es un desastre literario piense que peor es que no lea nada de nada. Haga su trabajo como padre y trate de ir enmendando los errores de alguien que aún no tiene criterio para elegir. Y deje que lea a la hora que él o ella elija. Si tiene que ser de madrugada, en el baño encerrado y a la luz de una vela, habrá que soportarlo. Si se salta alguna página el joven lector, no le riña. Ya dejará de hacerlo. Si comienza a leer una obra que usted tiene como obra maestra y la desprecia, no pasa nada. Los gustos de padres e hijos no suelen ser coincidentes...

En fin, que lo que hay que hacer es invitar a la lectura con inteligencia y sin empujones ni obligaciones inexplicables para todos.