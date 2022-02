Cómo decidir en Libertad

En «El Fedón», Platón nos cuenta que Sócrates está en la prisión rodeado de sus discípulos que le están proponiendo escaparse. Sócrates se niega y aprovecha para plantearles un maravilloso discurso en el que les explica qué es la auténtica Libertad. ¿Cuál es la causa de nuestras decisiones?, plantea el pensador. La causa siempre debe ser lo justo. Pero la realidad es que la mayoría de las veces nuestras decisiones están tomadas por condicionantes sociales, económicos, ideológicos, religiosos, cultural, antropológicos; y los psicoanalistas añadirían: inconscientes.

El asunto peliagudo es que a veces tomamos decisiones porque somos españoles o andaluces o sevillanos o blancos o católicos o ateos u hombres o mujeres o de derechas o de izquierdas. O sea, no tomamos decisiones porque sea lo justo o lo mejor, sino porque creemos que nuestra sociedad o nuestra tribu o nuestra cultura o nuestra religión decidiría así.

La prueba del ocho sería preguntarnos si una determinada decisión que vamos a tomar sería la misma si fuéramos hombres o mujeres; si fuéramos norteamericanos o españoles; si fuéramos transexuales, homosexuales, heterosexuales, etc.; si fuéramos ricos o pobres. La decisión la tendríamos que tomar en base a pensar si es una decisión justa, independientemente del grupo o condición al que pertenezcamos. Mis actos no deben depender de todas esas cosas circundantes sino de la justicia de mi proposición. Puede ser que mi proposición no sea justa objetivamente, pero yo, al menos, debo creer que lo es, al margen de todas las condiciones ambientales.

Quien pretende que su acto no dependa de nada, intenta que su acto sea Libre. Quien declara «estoy haciendo lo que estoy haciendo porque es un acto justo», en el fondo está diciendo que está haciendo lo que está haciendo porque lo ha decidido libremente.

Nuestras decisiones no deben ser un mero efecto de la pobreza o la riqueza, nuestra masculinidad o nuestra feminidad, que tiran de nosotros como si fuéramos una marioneta, un mero efecto de nuestra época histórica, de nuestra cultura, de nuestra tribu, de nuestros condicionamientos culturales, psíquicos o biológicos. Somos seres libres. Aunque, si no pensamos, si nos dejamos llevar por estos condicionantes, no lo somos.

Yo creo que hoy en día Sócrates habría sido condenado de nuevo, porque hay colectivos que abogan por tomar decisiones precisamente dejándose condicionar concretamente por algunos de estos sesgos y de manera consciente. No sólo no son libres a la hora de tomar decisiones, sino que nos quieren coaccionar para que nosotros tampoco seamos libres, presionándonos con el «discurso oficial» de grupo, colectivo, ideología, etc. Nuestros actos deben ser decisiones libres.

Recuerden que Sócrates fue condenado a muerte por proponer que no se hiciera caso a los ancianos ni a los poetas, por proponer que cada ser humano era capaz de decidir deduciendo razonablemente, pensando. Y ese era un delito muy grave, una llamada a la sedición continua, un acto que podría llevar a la revolución a los jóvenes. La «Verdad» era lo de siempre, lo que habían dicho los ancianos, lo que recordaban los poetas en sus cantos, no lo que un esclavo dedujera de un análisis razonado.

Sócrates supo que éramos libres si deducíamos de los hechos y calculábamos y razonábamos lógicamente, pero éramos esclavos si decidíamos por sentir que pertenecíamos a un colectivo. No sigamos matando a Sócrates.