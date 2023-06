Como el amor de una madre...

A los ojos de mi mare

los está secando el tiempo,

cuando dejen de mirarme

nadie me verá perfecto.

Siempre he visto al presidente del Gobierno de España como una especie de madre de todos, aunque madre temporal. Pero resulta que no, que pueden ir contra los ciudadanos dependiendo de quién gobierne en una determinada autonomía. Sánchez, por ejemplo, va contra sus hijos temporales andaluces porque en Andalucía gobierna el Partido Popular. Acaba de ocurrir con el problema de la fresa y puede volver a pasar estos días con la pesca. Pinocho no nos quiere porque en Andalucía tampoco lo queremos a él. ¿Pero no quedamos en que el amor de una madre es incondicional e insobornable?

Sánchez sólo se quiere a él mismo, como lo demuestra que nos quiera colocar seis o siete debates con Feijóo. Como no puede salir a la calle, porque lo brean, se ha sacado este conejo de la chistera y aunque en otras elecciones se negara a debatir cara a cara con el candidato de la derecha, ahora quiere media docena de debates para intentar conseguir los votos que va a necesitar para no hacer el ridículo el 23 de julio, aunque ya es tarde. Aguantarlo en seis debates, uno cada semana hasta las elecciones, sería una tortura. Pero si encima son con el gallego, que es soso y se equivoca más que el guarda aguja de Tocina, se pueden hacer una idea del tostón.

Mucho no nos debe de querer Sánchez si es capaz de torturarnos de esta manera. Y encima, lo de las fresas le ha salido también mal. Más le hubiera valido dimitir por la derrota de las pasadas elecciones, porque la de julio va a ser mucho más dura, con debates coñazo o sin ellos. Es cierto que quedan casi dos meses para las elecciones y que Sánchez es un hueso duro de roer. No olvidemos que tiene más de ochocientos asesores -sí, ocho veces cien-, dándole ideas cada día. Todo el dinero que ya no va a necesitar para pisos sociales, rebaja en el cine para pensionistas y paguitas varias, lo gastará en intentar no salir de la Moncloa con el rabo entre las patas, lo que sería un calvario para señor tan vanidoso.