Cómo invertir un premio de la lotería

La estadística demuestra que en la mayoría de los casos, un acertante de un premio millonario al cabo de pocos años termina arruinado.



Gastos desmedidos, compra de productos que requieren un gran mantenimiento a nivel económico (coches de lujo, barcos, viviendas de gran mantenimiento.....) excesivos gastos y personas que se nos arriman con más que dudosas intenciones, son las principales causas de tales ruinas. En realidad se trata de una falta de conocimiento financiero.



Este tipo de situaciones pueden observarse en personas que reciben un gran premio, herencia o incluso unos excelentes ingresos fruto de un trabajo. Constantemente vemos arruinarse a futbolistas, cantantes de éxito, famosos....



Lo cierto es que cuando cae en nuestro poder una importante cantidad de dinero nos parece que no se va a terminar nunca y nada más lejos de la realidad. El dinero sólo es dinero y es finito, se acaba. Si, se acaba, aunque en algún momento la cantidad nos haya parecido tan astronómica que parecía interminable. Evidentemente se acaba si no hemos gestionado adecuadamente nuestro capital.



Lo primero y obligado es hacer cuentas con Hacienda, eso es ineludible. Los premios procedentes de los juegos de azar en España están grabados por el 20% con un mínimo exento de 10.000 euros. Si el premio ha sido muy sustancioso, tanto como para plantearnos dejar de trabajar deberíamos de hacernos algunas preguntas:



¿Cuánto dinero necesito al año para vivir si mantengo el ritmo de vida actual y dejo mi trabajo?

¿Cuántos años puedo vivir sin trabajar con el dinero que he recibido?

¿Puedo invertir el capital y vivir únicamente de las rentas?



Pongamos un ejemplo:

Un trabajador de 30 años que tiene unos ingresos de 30.000 euros al año. Le corresponde un premio en los juegos de azar de un millón de euros y se plantea dejar de trabajar y dedicarse a "darse la vida padre".



Decide comprarse un coche de alta gama, que le cuesta 100.000 euros. Ojo que requiere mantenimiento, seguro, impuestos, combustible...

Decide comprarse una vivienda de 5500.000 euros. Esta vivienda también requiere mantenimientos, impuestos, seguros, altas cuotas de comunidad....

Decide hacer un viaje alrededor del mundo para él y su pareja unos 20.000 euros.

Decide invitar a familia y amigos a una gran fiesta 30.000 euros.



Tras estos gastos le quedan 350.000 euros disponibles. Si hubiera mantenido el nivel de gastos e ingresos de antes del premio y hubiera dejado de trabajar, pasados once años y medio aproximadamente ya no le quedaría dinero, pero teniendo en cuenta que ha decidido comprar el coche de alta gama y la vivienda de lujo sus gastos se habrían disparado y posiblemente antes de 6 años ya

no tendría dinero.



Esta es la realidad de muchas personas que han sido agraciadas con un premio importante. En otros casos incluso incurren en deudas.



Entonces, ¿Qué podemos hacer para que no nos ocurra algo así?



Cada persona es un mundo y tiene circunstancias distintas, pero en cualquier caso, lo primero que debe de hacer es tomarse un tiempo para pensar cómo administrar adecuadamente cantidades de dinero grandes a las que no estamos acostumbrados.

Debería pedir consejo a profesionales y dejarse asesorar huyendo de aquellos que se le acerquen prometiéndole riqueza interminable.



Una vez madurada la nueva situación debe pensar en invertir adecuadamente preservando el capital y que este genere ingresos suficientes para poder vivir de los rendimientos obtenidos. Para ello es importante realizar inversiones a medio y largo plazo diversificando muy bien. Esto implica invertir en distintos tipos de productos y en distintos plazos. También es importante no incurrir en excesivos gastos y mucho menos en gastos que generen altos costes de mantenimiento.

